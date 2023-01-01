Максим Артамонов Человеку нужен человек Пермские благотворительные организации подвели итоги года Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Ажеев

В уходящем году благотворительные организации традиционно подводят итоги своей деятельности, и за каждой цифрой — помощь конкретному человеку или даже спасённая жизнь. «Новый компаньон» узнал, что в этом году удалось сделать самым известным благотворительным объединениям Перми, и какие новые проекты они планируют развивать в следующем году. Для этого мы пообщались с руководителями и представителями «Территории передышки», фонда «Дедморозим» и общественной организации «Территория семьи».

Помощь людям без дома

Как рассказала руководитель «Территории передышки» Анна Фадеева, с 1 января по 26 декабря этого года 1 375 человек получили помощь в различных проектах организации. В том числе 954 человека получили горячее питание и экспресс-консультации на стоянках гуманитарного автобуса «Еда на колёсах», 589 человек обратились в дневной центр на ул. Луначарского, 130. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года: 1 593 человека (1 111 человек на стоянках гуманитарного автобуса «Еда на колёсах», 730 человек — в дневном центре).

Фото: группа «Еда для нуждающихся» во «ВКонтакте

Однако, как поясняет Анна, в прошлом году был сильный наплыв людей после начала СВО, когда люди теряли работу из-за ухода компаний, нестабильности на рынке, обострения психологических проблем, но в этом году всё это немного сгладилось.

Одним из главных событий года для организации стала фотовыставка «Путь домой» (0+). Она была создана совместно с фотографом Евгением Дёмшиным. До конца февраля 2024 года выставка будет работать около театра оперы и балета, и любой желающий сможет успеть её посмотреть. После этого она отправится путешествовать по разным районам города и, возможно, по Пермскому краю.

Другое важное событие — это благотворительный фестиваль «Ночь на улице» (0+). В этом году координаторы НКО впервые организовали летний праздник на пляже для горожан, чтобы показать, что благотворительность может быть весёлой и лёгкой. В следующем году эта традиция будет продолжена — планируется сделать ещё более масштабный фестиваль.

У «Территории передышки» два основных приоритетных направления на будущее: программа заселения в индивидуальное жильё и открытие собственного реабилитационного приюта.

«Сейчас мы в поиске помещения и ресурсов для реализации этих проектов. С 2020 года у нас работает программа заселения в хостелы: то есть мы можем заселить человека в хостел на время, пока его трудности решаются, — рассказывает Анна. — В это время его комплексно сопровождают специалисты, у него есть индивидуальный план, он участвует в адаптационных группах и так далее. Аренда всего двух комнат — 6 мест в хостелах — для нас обходилась в этом году более чем в 100 тыс. руб. ежемесячно. У этого есть свои плюсы, но хостел, с которым мы работали, закрылся в декабре, и мы чувствуем, что уже накопили достаточно опыта для открытия собственного приюта, где могли бы также сопровождать и создавать обогащённую реабилитационную среду, чтобы люди могли возвращаться с улицы».

Тем не менее, люди не должны застревать в таких локациях надолго, потому приют — это временное решение, и, проживая там, человек продолжает быть изолирован от своих друзей и близких, от внешнего мира. К тому же приют не воспитывает в человеке самостоятельность, способность самостоятельно принимать решения и организовать свою жизнь, считает Анна. Поэтому должен быть следующий шаг — программа заселения.

«Во всём мире наиболее эффективными считаются программы заселения, когда человек помогают найти, арендовать или каким-то другим способом получить индивидуальное жильё, а потом в нём удержаться. Мы планируем организовать программу краткосрочной поддержки, когда мы помогаем людям с оплатой аренды, коммунальных услуг на срок от одного до 11 месяцев, в зависимости от индивидуальной ситуации, и предоставляем необходимое сопровождение, чтобы человек стал самостоятельным к моменту окончания поддержки», — пояснила руководитель НКО.

Большое детское спасибо

В этом году фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» в рамках проекта «Скорая чудес» предоставил срочную помочь 109 ребятам, которые оказались в ситуации риска для жизни, то есть фактически спасли более 100 детей Пермского края.

Фото: Фонд "Дедморозим"

В течение года 311 ребят были на сопровождении Службы качества жизни и 18 получили помощь вне постоянного сопровождения (проект «Больше жизни» помогает семьям с тяжелобольными детьми на дому, чтобы ребята могли оставаться с родными, а не в больнице). В прошлом году аналогичную поддержку получили 295 подопечных.

В проекте сопровождаемого проживания участвуют 17 детей — они живут в специальных квартирах будущего, где после выпуска из детского дома-интерната адаптируются к самостоятельной жизни (проект «Вернуть будущее»). В прошлом году их было 18.

Не остались без внимания и новорождённые: благодаря проекту «В домике» за год удалось сохранить в родной семье шестерых малышей. В прошлом году таких детей было 5.

По словам руководителя отдела финансирования чудес фонда «Дедморозим» Дарьи Пикаловой, среди достижений года в основных направлениях особо отмечаются несколько. Фонд выиграл самый крупный грант в истории «Дедморозим» — на развитие проекта «Больше жизни». Кроме этого, организация провела вторую по масштабности в истории акцию «Цветы жизни» (0+) — с 2019 года это самый крупный результат, и по количеству участников, и по деньгам: 27 781 школьник и 4 млн 333 тыс. 939,92 руб.

В этом году фонд вошёл в топ-20 организаций, которых RAEX выделил по итогам проверки годовых отчётов за 2022 год. «Дедморозим» также стал участником новогодней кампании «ВКонтакте», прошёл верификацию на Tooba, открыл и тут же закрыл там первый свой сбор. Помимо этого, было возобновлено сотрудничество с платформой «СберВместе».

«В 2024 году хочется сохранить те направления помощи, которые в "Дедморозим" уже существуют, есть планы по расширению программ, но они сильно зависят от финансовой стабильности или даже роста. Так что мы продолжим привлекать в свою команду людей и бизнес. Ведь "Дедморозим" — это вы!», — рассказала Дарья Пикалова.

Поддержка семей

Как рассказала «Новому компаньону» президент Пермской общественной региональной организации «Территория семьи» Анна Зуева, в этом году помощь смогли получить 506 семей Прикамья — это более 1,5 тыс. человек.

Семьи ходили на консультации к юристу и психологу, получали вещевую помощь на социальном складе, посещали швейный коворкинг. Среди обратившихся за помощью и те, кто жил в кризисных квартирах «Территории семьи».

В этом году организация перезапустила перезапустила проект с благотворительным магазином «Тепло» — он находится в ТРК «Планета». В магазин попадают самые интересные и брендовые вещи, которые жертвуют пермяки. Вся собранная прибыль направляется на поддержку проектов «Территории семьи». Также благотворительная организация запустила новый сайт.

«В течение года мы много работали над оптимизацией наших проектов. Например, полностью переделали социальный склад — это место, где семья с детьми абсолютно бесплатно может получить одежду, обувь, продукты и игрушки. У нас большой поток вещей: в месяц пермяки сдают нам около тонны вещей, и объём с каждым месяцем только растёт. Куратор социального склада привлекла к разбору вещей волонтёров. Теперь сортировка и выдача вещей происходит в два раза быстрее. У нас сформировалась целая команда волонтёров, которые готовы помочь нам», — рассказала Анна Зуева.

Если раньше семья, которая обращалась в организацию, могла посмотреть и выбрать только те вещи, которые предлагались, то теперь можно посетить склад «Территории семьи» в формате магазина: в большой комнате находятся стеллажи, вешалка с разной одеждой и игрушками. Для детей была организована игровая зона прямо в комнате выдачи, чтобы мама могла оставаться с ребёнком даже тогда, когда выбирает вещи.

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