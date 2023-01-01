Максим Артамонов В Перми 11 сентября откроется уличная фотовыставка портретов бездомных людей и их историй Он будет работать до конца октября в Театральном саду Поделиться Твитнуть

Фото: ПРБОО "Территория передышки"

С 5 сентября по 31 октября в Театральном сквере Перми начнёт работу уличная фотовыставка «Пусть домой». На ней будут представлены портретов и историй людей, которые были бездомными.

Организаторами выступила Пермская региональная благотворительная общественная организация «Территория передышки».

Официальное открытие состоится 11 сентября в 18:30. В течение всего сентября по выставке будут проводиться экскурсии. Расписание экскурсий будет опубликовано в социальных сетях благотворительной организации «Территория передышки».

Портреты к историям сделал пермский фотограф Евгений Дёмшин. Основой выставки стал абстрактный город, в декорациях которого выполнены портреты клиентов дневного центра «Территория передышки» и государственного приюта ГБУ ПК ЦСА Перми. Для каждого портрета выбрано место, связанное с человеком на снимке.

Как рассказала организатор выставка Анна Фадеева, практически каждый день жители города встречают на улице бездомных людей, даже если не знают, что они бездомные. По оценке компании Validata, в Перми около 21 тыс. таких человек, а во всей России — 2 130 000.

«По статистике МБОО «Ночлежка», самыми распространёнными причинами бездомности становятся экономические: потеря работы, потеря возможности снимать жильё, переезд в другой город в поисках работы. Но бездомность в глазах окружающих вытесняет человека, оставляя вместо него стереотип. На выставке представлены личные истории, рассказанные от первого лица людьми с опытом бездомности, чтобы зритель за стереотипом смог вновь разглядеть человека. Надеемся, что познакомившись с портретами и историями, вы, как и мы, узнаете, что каждый человек — особенный, и не так уж важно, есть у него опыт бездомности или нет», — пояснила Анна.

Выставка создана в рамках проекта «Сильные стороны — истории преодоления бездомности в городской среде» — победителя конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма»‎ Благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Территория передышки» занимается помощью бездомным людям и людям с риском бездомности в Прикамье с 2017 года.

В ноябре 2018 года координаторы организации открыли дневной центр для людей без дома, где человек, попавший в сложную жизненную ситуацию или оказавшийся без жилья, может прийти и бесплатно принять душ, постирать вещи, получить горячий чай, одежду, средства гигиены. В центре можно получить консультацию и помощь социальных работников, юриста или психолога.

Через два года, в 2020 году, «Территория передышки» запустила программу заселения бездомных людей в хостелы и гуманитарный автобус «Еда на колёсах». За 2022 год помощь в проектах организации получили более 1 600 человек.

Читайте также интервью с основателем благотворительной организации Анной Фадеевой.

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