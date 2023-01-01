Максим Артамонов «НКО не конкуренты и не критики, а помощники» Основательница благотворительной организации «Территория передышки» Анна Фадеева — о работе волонтёров и заботе о бездомных Поделиться Твитнуть

— С 21 по 27 августа вы провели Большую волонтёрскую неделю. В последний раз она проходила в 2019 году. С чем связан такой длительный перерыв? Ковид? Почему решили возродить этот формат?

Фото: Ярослав Чернов

— Да, ковид вмешался: формат Большой волонтёрской недели трудно воплотить в онлайне. Волонтёры — это в первую очередь про очное участие. В последующие годы у нас было несколько попыток вернуться к разговору про организацию Большой волонтёрской недели, мы даже делали опрос относительно желаемых дат, но оргкоманда не собралась.

В этом году у нас сложились наконец звёзды: появились ресурсы и команда начала подтягиваться. В прошлом году были планы провести Большую волонтёрскую неделю, но команда не собралась. Помогло появление в регионе Ресурсного центра добровольчества и, как следствие, — участие Пермского края в федеральном конкурсе по развитию волонтёрства «Регион добрых дел».

В этом году Большая волонтёрская неделя масштабировалась по территориям и по времени — совместно с участниками из края мы провели не менее 100 самых разных волонтёрских активностей. Городами-участниками, кроме Перми, стали Лысьва и Соликамск.

— В этом году Пермь отмечает 300-летний юбилей. Это как-то помогло проектам «Территории передышки»?

— Два мероприятия «Территории передышки» поддержаны в рамках «Акселератора общественных проектов и частных инициатив», который организует проектный офис «Пермь-300». Одно из них — летний благотворительный фестиваль «Ночь на улице», который мы давно мечтали провести. Второй проект — это мастер-класс по рисованию и совместный объединяющий обед в Саду соловьёв под открытым небом: вместе с подопечными «Территории передышки» — людьми с опытом бездомности, волонтёрами и всеми желающими — мы будем творить, пить чай с угощениями и общаться.

— Удаётся ли подопечным «Территории передышки», которые оказались в такой ситуации не по своей вине, когда у человека отобрали квартиру или он остался без документов, вернуться к нормальной жизни?

— Никто не оказывается бездомным по своей вине. Первичные причины, из-за которых люди попадают на улицу, — экономические. Это потеря работы, возможности снимать жильё, потеря документов или семейные конфликты. Обычно это клубок несчастий, когда одно тянет за собой другое. Но вторичные причины, по которым люди застревают в бездомности и не могут быстро выкарабкаться из трудной ситуации и жить дальше, — они из детства. Все наши клиенты — это в прошлом испуганные дети, которые не нашли поддержки и заботы значимых взрослых, которым рано пришлось взрослеть. Кого-то оставили в два года на вокзале, кого-то с трёх лет угощали водкой ради смеха. Кажется, что человек, который с детства сталкивается с трудностями, должен быть более закалён в жизни, но на самом деле это так не работает. Они не приобрели психологической устойчивости, нормальной самооценки в детстве, и сейчас их легче сбить с ног. И очень жизнеутверждающе то, что, несмотря на все трудности, через которые многие из наших подопечных прошли, они всё равно имеют силы продолжать жить, смеяться, шутить, петь.

— Сколько таких людей прошли через вас?

— Если про статистику, то я очень рада всегда, когда мы считаем итоги года. За 2022 год, например, из 81 человек, которые были на социальном сопровождении в «Территории передышки», 62 успешно завершили сопровождение, то есть добились того, с чем обращались, устроились на работу, вернулись домой, восстановили документы. Или, например, у нас есть программа заселения в хостелы, в рамках которой мы можем заселить человека в хостел на некоторое время, пока его жизнь налаживается. И эффективность этой программы — 51%, то есть около половины людей, которых мы заселяем, успешно возвращаются домой. Это хороший результат. А ещё он показывает, что если бы у нас было больше ресурсов, например, если бы мы могли иметь больше сопровождающих соцработников и арендовать больше мест в хостеле, то мы могли бы помочь ещё большему числу людей — ведь всего к нам в год приходит более 1200 человек в разные проекты.

— Есть ли жизнеутверждающие истории, которые тебе запомнились? Например, когда человек благодаря вашей помощи сумел привести себя в порядок, восстановить документы и найти работу?

— Люблю истории, которые рассказывают наши соцработники. Например, как помогли человеку всего лишь восстановить паспорт, а эта поддержка его так сильно окрылила, что он нашёл в себе силы восстановить остальные нужные документы, устроиться на работу, принёс соцработникам с первой зарплаты торт! Или как бывший подопечный, который не так давно жил на улице и смог вернуться домой, позвонил соцработнику и сказал: «А можете помочь разобраться, как восстановить права? Надоело на работу на электросамокате ездить, хочу машину».

— Подсчитывали ли вы количество бездомных в Перми? Понимаю, что это сложно сделать, но всё же. Может, есть примерные цифры за прошлые годы?

— Да, сейчас непросто оценить эту цифру по разным причинам, понятие бездомности очень широкое: кто-то вынужден ночевать по друзьям и знакомым, снимать место посуточно в хостеле, кто-то живёт в машине, кто-то в палатке на пляже.

Мы пробовали проводить в Перми уличный подсчёт числа бездомных людей: он позволяет зафиксировать снимок самой острой бездом­ности. Всего в 2022 году мы насчитали 566 человек. Но это, конечно, не все, кто находится в ситуации бездомности.

В прошлом году компания Validata на основе данных Росстата о смертности построила математическую модель, согласно которой можно выяснить, что в Перми предположительное количество бездомных — 21 тыс. человек.

— В 2020 году вы запустили проект «Еда на колёсах». С чего начинали и к чему пришли сейчас?

— «Территория передышки» начиналась как группа волонтёров, которые ездили на машине один раз в неделю и выдавали горячее питание. Мы доставали из машины складной столик, колонку с музыкой, разливали суп, общались с людьми, шутили. В 2020 году вместе с БФ «Марафон добра» мы оборудовали специальную «Газель» и начали ездить три раза в неделю в три точки в городе с горячим питанием и консультациями — так появился проект «Еда на колёсах».

В 2020 году на наши благотворительные ужины приходили 15 человек, бывало так, что на какой-то точке не было никого. А почти месяц назад, 2 августа, ужин получили 141 человек.

Сейчас у автобуса четыре точки, он отправляется в рейс три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. С 17:00 до 17:30 мы находимся на ул. Татьяны Барамзиной, 60 (через дорогу от дома); с 18:30 до 19:00 — на ул. Чистопольской, 35 (Закамск); с 20:00 до 20:30 — на ул. Солдатова, 39 (за магазином «Строительный двор»); с 20:45 до 21:15 — на ул. Льва Шатрова, 4 (перекрёсток улиц Льва Шатрова и Николая Воронцова).

— Есть ли у вас партнёры и кто они?

— У проекта 24 партнёра — рестораны, пекарни, которые бесплатно готовят специально для автобуса. 2/3 команды автобуса — волонтёры. Это всегда очень воодушевляет, как будто весь город объединяется для того, чтобы автобус отправился в рейс. Основные посетители стоянок автобуса — не бездомные люди, а пенсионеры, безработные, бедствующие жители соседних домов.

— Вы не только кормите людей, но и помогаете им в дальнейшем? Как это работает?

— «Еда на колёсах» — проект гуманитарный, и он является входной точкой в другие программы «Территории передышки». Благодаря автобусу и его ярким бортам люди вообще узнают о том, что существует такая организация, как наша. В прошлом году мы приняли на работу водителя, который одновременно и социальный работник первого звена. То есть он не только водит «Газель», контролирует работу волонтёров на рейсе, но и может проконсультировать людей по разным вопросам, а дальше направить в «Территорию передышки». Это был тоже большой шаг вперёд. Кстати, в рамках гранта «Сильнее вместе» наш социальный работник тоже будет обучаться, чтобы ещё лучше уметь настроить доверие с людьми, которые приходят на стоянки, и помочь им менять свою жизнь к лучшему.

— Какие главные изменения в жизни благотворительных организаций ты бы отметила за последние годы? Проще ли, например, стало взаимодействовать с государственными институциями, которые занимаются социальной работой?

— Взаимодействовать с государственными институциями стало проще, когда «Территория передышки» открылась. Когда мы только планировали дневной центр и думали о том, как он должен работать, я много ходила по разным учреждениям, институциям, которые связаны с нашей сферой, чтобы познакомиться и понять, в чём мы можем друг другу помогать. И все на меня смотрели с недоумением. Но после того, как мы начали работать и они увидели, что в нас есть определённый ресурс, то стали совсем по-другому к нам относиться, обращаться за поддержкой, приглашать на мероприятия.

Хотелось бы, чтобы государственные институции понимали, что НКО для них не конкуренты и не критики, а помощники. Но я скажу сразу, что у нас слабо выстроены какие-либо отношения с государственными органами, у нас сейчас не хватает экспертизы и сил на это пока не хватает тоже.

— С какими трудностями сейчас сталкиваются руководители благотворительных организаций и волонтёры?

— Немало людей, которые поддерживали благотворительные проекты, уехали. Часть компаний, которые поддерживали благотворительные проекты, прекратили благотворительную деятельность в России или их руководство покинуло Россию и теперь не так легко с ними выйти на прямой диалог.

— Что лично для тебя означает благотворительность? Почему ты этим занимаешься?

— Возможность проявляться, менять реальность вокруг. Быть рядом с чудесными людьми и каждый день видеть чудеса. Любимая работа — я всю жизнь работаю в секторе НКО. Возможность смотреть на вещи с другого угла. Разнообразие жизни во всех её проявлениях.

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