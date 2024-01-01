Пришла еда, откуда не ждали Как пермские кафе и рестораны поддерживают благотворительный проект «Еда на колёсах» Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Микроавтобус проекта «Еда на колёсах» каждую неделю выезжает в город и бесплатно кормит горячими ужинами людей, которые оказались в беде. Еду готовят более десяти кафе и ресторанов города, которые помогают проекту.

Три раза в неделю поздно вечером на перекрёсток улиц Льва Шатрова и Николая Воронцова приезжает голубой микроавтобус с огромными надписями на боках: «Еда на колёсах». Его уже ждут. К дверям выстраивается небольшая очередь: потерявшие работу, одинокие пенсионеры, семьи с детьми… Люди из автобуса бесплатно консультируют и кормят всех, кто голоден и нуждается в горячем ужине.

«Еда на колёсах» — это проект благотворительной организации «Территория передышки» и фонда «Марафон добра». В первый рейс голубой микроавтобус с волонтёрами и бесплатной едой на борту отправился 7 декабря 2020 года. С тех пор он трижды в неделю по вечерам объезжает четыре адреса: ул. Татьяны Барамзиной, д. 60 (мкр-н Парковый), ул. Чистопольская, д. 35 (Закамск), ул. Солдатова, д. 39 (мкр-н Крохалева), ул. Льва Шатрова, д. 4 (мкр-н Зелёное хозяйство). На каждой стоянке люди могут получить горячее питание, чай, кофе, выпечку, а также консультацию соцработника.

«Территория передышки» начала свою работу в 2017 году с благотворительных ужинов.

«В Перми не хватало организаций, которые бы системно занималась помощью бездомным людям. Мы договорились с парой ресторанов, чтобы они бесплатно готовили нам еду, и выезжали после работы раз в неделю по вторникам на моей машине в город. Вставали, украшали место гирляндами, включали колонку с музыкой и угощали бездомных людей горячей едой», — вспоминает сооснователь «Территории передышки» Анна Фадеева.

Она говорит, что тогда очень прониклась судьбами людей, которые приходили за едой к автомобилю.

«Они все интересные, яркие, у них есть истории любви, смешные шутки. Мне захотелось сделать для них больше, и мы стали мечтать о комфортном и безопасном месте, где люди могли бы привести себя в порядок, отдохнуть и подумать, как изменить свою жизнь. Так появилась «Территория передышки», — рассказывает Анна Фадеева.

Спустя несколько лет начал работу новый проект — «Еда на колёсах», для которого купили голубой микроавтобус, чтобы системно выезжать в город и бесплатно предлагать людям горячие ужины и консультации. Его оборудовали местом раздачи: установили внутри салона стол, стеллажи, многоразовые контейнеры для еды, термосы.

На первых рейсах случалось, что к автобусу никто не подходил, а сейчас на каждом рейсе горячие ужины получают 120—150 человек. 70% из них — не бездомные люди, а бедствующие. Люди, которые долго не могут найти работу, пенсионеры, многодетные семьи. Иногда к автобусу подходят просто пообщаться. Подходят «новенькие». Обычно они стоят в стороне, присматриваются, не решаясь подойти, пока им в руки тарелку с супом не принесёт волонтёр.

Сегодня у «Еды на колёсах» 13 партнёров. Они обеспечивают проект не только едой, но и одноразовой посудой, моющими средствами и другими необходимыми вещами.

Рабочий день микроавтобуса начинается в 11 утра — он объезжает несколько пекарен, кофеен, ресторанов, которые готовят суп, хлеб, булочки, кофе, чай. Нагруженный 60 литрами супа, 15 литрами чая и кофе, десятками буханок хлеба, а по пятницам ещё и конфетами, он заезжает в офис «Территории передышки» на ул. Островского, д. 109. Там загружают необходимые на рейсе одноразовые стаканчики, тарелки, ложки. С волонтёрами и социальным консультантом он отправляется в рейс по точкам. Поздно вечером команда «Еды на колёсах» возвращается в дневной центр на ул. Луначарского, 130. Волонтёры прибирают салон автобуса после рейса, моют термосы из-под еды.

Не всё бывает гладко в работе проекта. В прошлом году в «Территорию передышки» поступило обращение от уполномоченной по правам ребёнка: она волновалась, что раздача еды на ул. Льва Шатрова находится недалеко от школы.

«Мы постарались ответить корректно, что делаем всё возможное, чтоб не мешать школьникам. Наш автобус ездит вечером, после 20:00, когда школьников в школе нет. Через некоторое время раздался звонок на рабочий телефон: «Здравствуйте. Мы из этой школы». У нас сердце в пятки ушло: наверное, с нами будут ругаться! Но в трубке прозвучало: «Мы в школе собрали помощь для ваших подопечных, можно мы с вашим автобусом передадим?» — вспоминает Анна Фадеева.

Партнёры «Еды на колёсах» рассказали, почему стали помогать проекту и как этот опыт изменил их представление о городе и о себе.

Юрий Гуляев, шеф-повар кафе-пекарни «Дом Демидовых»

— Кафе-пекарня «Дом Демидовых» находится в историческом здании купца Демидова. Вокруг этого факта построена наша концепция и интерьер. Мы открылись в конце 2018 года и работаем как пекарня, магазин готовой еды и ресторан европейской и русской кухни. Хиты в нашем меню — это борщ, похлёбка из подосиновиков, бефстроганов с белыми грибами и разварная телятина с полбой. Ещё у нас есть собственное производство пельменей. В нашем магазине представлена большая линейка пельменей ручной лепки: мясные, куриные с моцареллой, с бараниной, с щукой, с капустой, с картошкой и грибами. «Дом Демидовых» предлагает большую линейку выпечки: хлеб, батоны, булки, круассаны, а также торты, пирожные и другие десерты.

Проекту «Еда на колёсах» мы начали помогать во времена пандемии COVID-19 в 2020 году. Тогда все заведения закрылись, сократили штат, отпустили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. У ребят из «Еды на колёсах» тоже было сложное время. Мы начали помогать потому, что у нас есть возможность. Ничего сложного в этом нет, от нас не убудет, а тарелка супа и кусок хлеба людям поможет.

Мы решили, что нужно поддержать проект и стали готовить горячую еду два раза в неделю. Так и работаем по сей день. Варим куриный суп, щи, суп-пюре и отдаём хлеб, который остался у нас вечером. Утром мы передаём «Территории передышки» 30 литров супа и 10—30 буханок. В праздники, например на Новый год, готовим ещё и салат «Оливье». Однажды к празднику мы раздали нуждающимся детишкам пряничное печенье. Мне потом показали фотографию: стоит ребёнок, держит в руке печенье и, радостный, улыбается. Это, конечно, приятно и вызывает улыбку.

Между участниками проекта распределена нагрузка. Микроавтобус с едой выезжает три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Кто-то готовит раз в неделю, кто-то, как мы, два раза в неделю. Микроавтобус заезжает за едой и отправляется в рейс.

Я сам тоже ездил на выезды с командой микроавтобуса, проехал по всем точкам. Вместе с волонтёрами разливал суп. Я увидел, сколько людей на самом деле нуждаются в горячей еде и не могут себе её позволить. Они очень разные и не всегда это люди пьющие. Есть бездомные, есть те, кто не справился с трудностями, у кого-то не получается с работой, есть многодетные семьи… У кого как сложилась судьба. Как им не помочь? Хочется, чтобы они были в тепле и с горячей едой.

Чем больше заведений будет помогать проекту, тем больше людей мы сможем накормить. Помогать можно не только едой, но и вещами, логистикой и так далее. Важна любая помощь. Когда были холода, «Территория передышки» ставила в городе палатки, где люди могли погреться. Это тоже большой плюс.

Кроме проекта «Еда на колёсах», я помогаю волонтёру из Пермского края, который занимается бездомными собаками. Я передаю мешок геркулеса, кости с кухни и варю по возможности куриный бульон для больных собак.

Ахмед Али-заде, создатель пекарен-кофеен «Зерно»

— Первая пекарня-кофейня «Зерно» открылась в конце 2021 года. По формату она близка к французской буланжери. Это пекарня-кондитерская с круассанами, выпечкой и хлебом, которые можно взять с собой. Хорошая выпечка и хороший кофе — вот два наших больших приоритета. Но, в первую очередь, мы делаем широкую линейку выпечки достойного качества.

К проекту «Еда на колёсах» мы присоединились в 2023 году. Я лично знаком с сооснователем благотворительной организации «Территория передышки» Анной Фадеевой и, когда ещё занимался другими проектами, старался с ней работать. Когда открыл своё заведение, то сам предложил помощь. Получается, сыграли роль личное знакомство и желание поучаствовать.

Для «Еды на колёсах» мы готовим булочки и кофе два раза в неделю. На каждый выезд передаём волонтёрам 40—50 штук булочек и пару термосов кофе. Кроме этого, стараемся отдавать излишки, которые появились в течение дня. Их жалко утилизировать, это свежая еда.

Когда работаешь на пищевом производстве, всегда остаются излишки, несъеденные порции, которые после закрытия заведения отправляются в мусорку. Из-за этого всегда роняешь слёзы, потому что понимаешь, сколько труда вложено в приготовление, к тому же это еда, которая могла быть съедена. Общепит выбрасывает столько еды! Можно было бы всех накормить. Здорово, что проект «Еда на колёсах» компенсирует эту утилизацию.

Я восхищаюсь Анной Фадеевой, это один из самых лучших по нравственным качествам людей, которых я знаю: смелый, решительный, благородный, жертвующий человек. Если говорить о мотивации нашего участия в проекте, то нам хочется помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Считаю, что если ты чувствуешь себя нормально, крепко стоишь на ногах, живёшь в достатке, то должен от своего изобилия отдавать копеечку нуждающимся людям. Мне кажется это правильным. От меня не убудет. Эта помощь не причинит вреда моему достатку, но в то же время я могу кому-то помочь.

Ребята — сотрудники нашего кафе знают о том, что мы участвуем в «Еде на колёсах», и поддерживают. Тем более что хлеб, булки — это то, что мы умеем делать, это наша профессия, специалитет. Участие не составляет труда. Пока у меня есть возможность, я всегда буду помогать, и мои мотивы будут неизменны.

Я понимаю, что булочка — это классно, но ещё лучше — это порция горячей еды. Если буду открывать заведение с горячей едой, с полноценными завтраками и обедами, то у меня будет техническая возможность готовить обеды для «Еды на колёсах». Но такой возможности пока нет.

Приятно, что людям нравится наша выпечка и кофе. Это действительно то, что им нужно. Самое классное, когда человек, пришедший к автобусу «Еда на колёсах», просит: «Оставьте мне эту булочку, я не смогу прийти к автобусу в среду, но не отдавайте её никому, пусть она меня дождётся, я заберу её в четверг».

Пока мы действуем по запросу от «Территории передышки». В формате того, что мы делаем, мы готовы делать больше, если будет такой запрос. Ребята выстроили отличную логистику, с ними удобно работать. Мы знаем расписание, во сколько они приезжают, готовим к этому времени, они приходят и забирают. Это важно, потому что если за едой не прийти, не забрать вовремя, то она прокиснет. Мы имели опыт сотрудничества с другими благотворительными проектами, и такое бывало, а здесь — ни разу. Это взаимовыгодно и удобно.

Анастасия Гапова, шеф-бариста кофеен «Форрест»

— У «Форрест» две кофейни в центре города. Мы работаем с 2017 года. Наша концепция — упор на качественный чёрный кофе. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о кофейной культуре, что кофе — это не просто напиток, чтобы быстро взбодриться. Это ещё и гастрономическая тема: можно пробовать кофе разных видов. Мы хотим, чтобы чёрный кофе был доступен многим. Это тоже одна из наших «фишек».

Однажды мы решили выбрать линейку чёрного зерна для наших кофеен и заказали у нашего московского поставщика, у «Сварщицы Екатерины», кофейные зёрна разных видов. И у нашего ижевского поставщика Tasty Coffee тоже заказали почти всю линейку. Сварили, выбрали для себя лоты. И осталось много зерна, которое было хорошим, но нам не пригодилось.

Один из гостей «Форреста» был из «Еды на колёсах» — Пётр. Мы предложили ему забрать кофе, который нам не пригодился. Потом решили, что будем заваривать для «Еды на колёсах» чёрный кофе или чай, чтобы они могли наливать их нуждающимся людям. Так сотрудничаем с 2020 года. Сейчас мы делаем то же самое: три раза в неделю, когда ребята кормят на точках, мы передаём для них термосы с кофе или чаем. Завариваем обычно фильтр-кофе, чёрный или зелёный чай в термос на 3—4 литра.

Нам хочется быть не только коммерческим проектом, но и важной частью городской жизни. Помощь «Еде на колёсах» — это одна из возможностей сделать полезное общественное дело, которое приносит удовлетворение. Может, мы и не так глобально помогаем, но это однозначно лучше, чем ничего не делать. К тому же нам это не доставляет никакого труда.

Осознание, что мы приносим пользу, вдохновляет нас продолжать помогать проекту. Возможно, для кого-то чашка кофе может поменять весь настрой. Человек сможет почувствовать себя лучше.

Мы не выезжали сами на точки, куда приезжает микроавтобус «Еда на колёсах». Но планируем продолжить сотрудничество. Если к нам обратятся ещё за помощью, согласимся, если будет такая возможность. Хочется продолжать это дело.

Пару лет назад организация «Территория передышки» устраивала вечер благодарности для людей, которые им помогают, и «Форрест», как одну из компаний-партнёров, пригласили тоже. От коллектива кофейни пошла я. Это был классный опыт: можно было пообщаться с другими людьми, которые помогают, например, мне было интересно поговорить с монахиней из храма, которая готовит горячие обеды для проекта «Еда на колёсах».

Ещё там был интересный формат «Живая книга»: можно было лично пообщаться с подопечными «Территории передышки». Я разговаривала с мужчиной, который оказался в тяжёлой жизненной ситуации: он остался без жилья, в трудном финансовом положении. Эта беседа была для меня очень важной, она помогла убрать стигматизацию таких людей. Я поняла, что он такой же человек, как я и ты, но с ним случилась беда, неприятность. Часто такие случаи происходят не по вине бездомных людей. Встреча, организованная «Территорией передышки», помогла мне по-другому взглянуть на ситуацию.

Дарья Кузнецова, соосновательница магазина-кафе Garage Healthy Bar

— Нашему «Гаражу» в этом году исполнилось восемь лет. У него сдвоенный формат: это пространство с магазином и гастрономией — готовой едой, которую можно взять с собой. У нас широкий ассортимент как на полках магазина, так и в меню кафе, продвигаем и наши фирменные позиции. Мы сами делаем соки, смузи, боулы, ищем новые вкусы, сочетания соусов. Запустили полноценный пекарский цех и теперь печём хлеб на закваске, булочки. «Гараж» — проекция нашего образа жизни и подхода к еде. Это то, что вкусно, интересно и любопытно нам, и мы стараемся познакомить с этим гостей. Сейчас вокруг нас — сообщество, с кем нам здорово идти вместе по жизни, разделять общие ценности, исследовать мир через еду и себя.

Мы давно сотрудничаем с благотворительной организацией «Территория передышки», которая помогает людям в беде. На нашей площадке проходит «Благотворительная книжная барахолка». Люди приносят книги, которые продаются по фиксированной цене, а вся выручка идёт на помощь подопечным «Территории передышки». Когда мы только начали сотрудничать, нас впечатлило, как слаженно работают ребята из «Территории передышки», и мы поняли, что эта история будет долгой.

Когда прошлым летом нас пригласили поучаствовать в качестве волонтёров в раздаче еды автобуса «Еда на колёсах», мы согласились и выехали в рейс вместе с волонтёрами. Помню, тогда немного перевернулся мир.

Когда ты готовишь суп или участвуешь в мероприятии — это одно. Когда видишь глаза людей, которые приходят за горячей едой к автобусу, — другое. Видишь, как им хочется общаться, как они недовольны, что снова дают тыквенный суп, просят: «Дайте любимую лапшу!» Как ждут кофе и булочек. После этого хочется ещё больше помогать.

Пока мы стояли и раздавали суп, мы успевали пообщаться со многими людьми. Это не то же самое, когда ты стоишь за стойкой «Гаража». Здесь есть и тяготы, и боли, но это общение тёплое и приятное: ты кормишь едой и успеваешь поговорить. Тогда я поняла, как давно была в отдалённых районах Перми. Хорошо помню, как мы приехали к ребятам в офис после рейса, мыли канистры из-под супа, прибирали автобус к следующему выезду, а потом шли с коллегой по ночной Перми, и я сказала: «Удивительно, насколько у меня изменилось ощущение от города!» Мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей поучаствовали в этом проекте, открыли для себя что-то новое. Это был очень мощный опыт!

Мы постоянно помогаем проекту «Еда на колёсах», но точечно. Например, на Пасху все ждали куличи. Наше производство не позволяет их быстро испечь, но мы их закупили и отправили в «Территорию передышки». Когда был Новый год, выяснилось, что не хватает салата «Оливье», мы тоже его купили и отправили, всем хватило.

Когда ты помогаешь людям в беде, ты сам становишься лучше. Ты понимаешь, что делаешь что-то важное: собираешь и сортируешь книги, готовишь, о чём-то договариваешься. Нам нравится, как у ребят организована помощь: всё чётко и по делу. Эта история про то, как мы можем небольшими и простыми действиями сделать пространство вокруг себя лучше.

«Гараж» также помогает благотворительному проекту «Истории Марты», который работает с приютом для собак «Доброе сердце». У нас всегда можно найти их мерч. Мы поддерживаем инициативы фонда «Дедморозим», помогая тяжелобольным детям. Да, мы не отдаёмся помощи без остатка, как делают суперкоманды фондов, но стараемся подставить своё плечо в продвижении идей, а также помочь хлебом насущным. В общем, ребята, мы рядом. Зовите.

Екатерина Михалева, владелица кофейни «Фрай»

— «Фрай» — это спешелти кофейня, мы работаем почти 10 лет. За это время у нас сформировалось своё комьюнити любителей кофе. Кроме кофе и кофейных напитков предлагаем завтраки, десерты и выпечку, полноценные блюда для обеда и ужина. В прошлом году запустили своё производство слойки и выпекаем круассаны, даниши и другие булки. «Фрай» — дог-френдли заведение, мы рады нашим гостям в компании четвероногих друзей.

С благотворительным проектом «Еда на колёсах» «Фрай» сотрудничает два года. Каждый понедельник варим 3—4 литра фильтр-кофе. Заливаем его в термос и передаём волонтёрам для развоза по точкам, где они кормят нуждающихся людей.

Сейчас есть тренд — социальная направленность бизнеса. Мы узнали о «Еде на колёсах», так как организаторы проекта были нашими гостями и пришли к нам с предложением поддержать. Мы откликнулись: давайте попробуем. Варим для проекта самый ходовой наш напиток — фильтр-кофе.

Самая большая ценность — это возможность помогать нуждающимся людям через своё дело, свою работу. Но ощущения, что вот она, реальная помощь, не было, пока ребята из организации «Территория передышки», которая развивает проект «Еда на колесах», не пригласили поехать с их микроавтобусом по точкам и посмотреть, как всё проходит. Я согласилась и в один из дней поехала вместе с ними. Так я поняла и ощутила всю ценность помощи в полной мере.

На точку, куда приезжает фургончик «Еды на колёсах», приходят люди, которые не могут купить себе кофе. Для них он — за гранью возможного, как, например, шоколадные конфеты. Может быть, для кого-то это само собой разумеющееся, но только не для них. Кофе — это тот напиток, который разбирают сразу же. Волонтёры стараются делить его поровну между точками, но на последней его, как правило, не хватает.

Благодаря этой поездке стала ясней значимость и ценность того, что мы делаем. Не просто сварили кофе и отдали термос ребятам из «Еды на колёсах». Люди действительно ждут кофе. Это вдохновляет продолжать сотрудничество с проектом. Ведь нам это не сложно, это наша работа — варить кофе.

Интересное наблюдение. В кофейне мы стараемся предлагать чёрный кофе без сахара, чтобы посетители распробовали его вкус. На точках «Еды на колёсах» люди часто не имеют возможности выбирать, но они пьют кофе без сахара. Не потому, что сахара нет или его им нельзя, а потому, что они хотят почувствовать вкус кофе. Это очень ценно! Мы понимаем, что наша помощь действительно нужна — люди радуются каждой чашке чёрного кофе, что им привозят.

«Фрай» продолжит сотрудничать с «Едой на колёсах» и дальше. Если будут предложения, которые сможем поддержать, то поддержим. Когда едешь с микроавтобусом, видишь, как стараются волонтёры, сотрудники, как они работают, когда разговариваешь с людьми, слушаешь их истории, происходит переосмысление многих вещей. Это крутой опыт, но это тяжело. Помогать людям — это тяжело.

Команда поваров паба Cheshire Cat & Cheese : Соня, Света, Наиль, Слава

— Наш паб «Чеширский кот» находится в исторически пабном месте на ул. Плеханова, 39. В 2000 году там открылся первый в городе ирландский паб Ticket to Dublin. После закрытия этого проекта в его помещении начал работу «Сержант Pepper». Когда он прекратил работу, то там открылся «Чеширский кот». Этим летом нашему пабу исполняется 11 лет.

Мы начали сотрудничество с проектом «Еда на колёсах» года три назад — стали варить для них 30 литров супа раз в неделю. В управлении нашей команды находятся несколько заведений в Перми. Сперва с «Едой на колёсах» работал бар Smoky Dog, потом — «Искра», сейчас дислокация сместилась в наш паб «Чеширский кот». Каждую среду микроавтобус забирает термосы с супом и едет по точкам.

Наше сотрудничество началось с личной истории. Один из управляющих живёт на районе, где у ребят из «Еды на колёсах» точка, где они кормят нуждающихся, и работает одно из помещений «Территории передышки», куда приходят люди с разными проблемами. В этом районе он часто гулял с собакой и начал помогать посетителям организации: человеку на инвалидной коляске — попасть в помещение «Территории передышки», другому вызвал такси, чтобы тот добрался до тёплой палатки для людей, потерявших дом. На одном из музконцертов в Перми познакомился с волонтёром из команды «Территории передышки» и предложил помощь, участие в социальных проектах. Так мы работаем, помогаем по сей день.

Наши ресторанные проекты — «Шеймус», «Чеширский кот», Smoky Dog, «Искра» — созданы для людей. Мы видим, что вокруг них сформировалось своё комьюнити. Наша работа — социальная. Мы транслируем идею, что, раз у нас есть возможность посильно помогать благотворительным проектам, мы будем это делать. Например, бар Smoky Dog помогает приюту для собак «Доброе сердце», периодически делает разные коллаборации с пивоварнями, выпускает линейки пива или сидра, а отчисление с продаж направляет приюту. Есть и другие благотворительные мероприятия, в которых мы участвуем.

Кроме помощи проекту «Еда на колёсах» мы участвуем в разных мероприятиях благотворительной организации «Территория передышки»: то пиццу испечём и передадим, то ещё что-нибудь приготовим. Когда нас спрашивают, чем ещё мы можем поддержать, то стараемся подключаться по мере возможности.

Если у нас есть возможность помочь, улучшить нуждающимся людям настроение, подарить маленькие человеческие радости, мы это делаем. По мере сил мы всегда открыты для участия в социальных мероприятиях. Год назад фонд «Дедморозим» предложил нам поучаствовать в проведении выпускного для детей-инвалидов. Мы, не раздумывая, согласились и привезли им разную еду, пиццу, лимонады.

У нас есть мечта. Мы хотели её реализовать в прошлом году, но не получилось. В прошлом году команда Smoky Dog купила фудтрак и ездила по городу, вставала в разных местах и продавала хот-доги. Ребята на нашем фургоне были готовы поехать вместе с микроавтобусом «Еда на колёсах» и кормить хот-догами всех, кто приходит на точки раздачи еды. Этим летом постараемся выкроить день и отправиться в совместную поездку.

Ребята из других ресторанных проектов, с которыми мы делаем бранчи, тоже периодически участвуют в благотворительности. Мы обсуждали идею организоваться всем вместе и поехать поволонтерить. Надеемся, в этом году мы это сделаем.

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