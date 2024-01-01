Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Звёздами Red Fest'а в Перми станут «Пасмурный», «Деревянные киты» и пицца из неаполитанской печи Фестиваль музыки, дизайна и стрит-фуда пройдёт 6 и 7 июля Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Пермский хипстерский open-air, который состоится 6-7 июля в Перми, сформировал основную программу. Фестиваль модной музыки, дизайна и стрит-фуда Red Fest (6 +) вновь пройдёт на территории Digital Port.

В этом году на фестивале выступят индии-поп-бэнд passmurny, шугейз-команда «Деревянные киты», лоу-фай-поп-команда с оперным вокалом BeautifulBoys, пост-панк-группа «Где Фантом?» и экспериментальная рок-группа «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки».

Параллельно основной сцене будет работать электронная, на которой выступят резиденты из Перми и Санкт-Петербурга, в том числе DJ Hoopa, фаундер независимой онлайн-радиостанции TESTFM.

Участниками традиционного дизайн-маркета станут 100 дизайнеров из Перми и регионов России.

Будет работать лекторий, пройдёт серия творческих мастер-классов.

Фестивальное утро начнется с Сурья Намаскар — традиционного приветствия солнцу, затем состоятся бесплатные занятия йогой.

Центр помощи бездомным «Территория передышки» откроет благотворительный тату-бар с ведущими мастерами города.

Детская программа фестиваля будет состоять из мастер-классов и игр, а также детского картонного маркета, где юные предприниматели смогут продать свои работы.

В гастрономической программе примут участие «Пастарь», «РисЛапша», «Белка», Sabotage, Amber, «Цех», Red BBQ, Novopomodoro, SpeakEasy, Curtiss — всего на фудкорте соберётся более 30 участников.

Novopomodoro планирует выпекать пиццу в настоящей неаполитанской печи, которую установят в фудтраке. В фестивальном меню будет как пицца-фаворит гостей — с ростбифом из мраморной говядины и соусом чимичурри, так и новые, необычные сочетания. Must-eat фестиваля — паста, приготовленная в большой сковороде.

Бары SpeakEasy и Curtiss совместно создадут иммерсивный секретный бар для гостей фестиваля — пространство, которое перенесёт посетителей в прошлое, во времена зарождения коктейльной культуры.

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