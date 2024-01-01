Максим Артамонов В Перми планируют построить два приюта для бездомных людей Один из них будет реабилитационный Поделиться Твитнуть

В ближайшие три года в Перми некоммерческая благотворительная организация «Территория передышки» планирует открыть реабилитационный приют на 20 мест и построить круглогодичный ночной приют, чтобы люди не замерзали на улицах Перми. Кроме того, планируется разработать подход к измерению числа людей, вынужденных ночевать на улице. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Подробности о строительстве двух приютов пока не разглашаются, однако, как ранее сообщала руководитель «Территории передышки» Анна Фадеева, сейчас подбираются соответствующие помещения и ресурсы для запуска этих проектов.

Как рассказала «Новому компаньону» специалист по медиасопровождению «Территории передышки» Татьяна Жикина, активисты организации уже два раза проводили акцию-исследование «Встретимся на улице» для подсчёта и опроса людей, вынужденных ночевать на улице — в 2021 и 2022 годах.

Фото: Лилия Гатауллина

«В первый раз нам удалось выявить 164 человека, во второй — 566 человек. Но при этом мы понимаем, что реальное количество людей, находящихся в ситуации бездомности в Перми, гораздо больше. Например, по оценке компании Validata (2022), количество бездомных людей в Перми может составлять около 21 тыс. человек. Это исследование Validata проводила вместе с Ночлежкой, это математическая модель, основанная на статистике смертности людей без дома в России», — пояснила Жикина.

По её словам, исследование количества бездомных людей в Перми будет продолжено, потому что «невозможно решать проблему, не понимая её масштаба».

Фото: Лилия Гатауллина

«Из возможных методик: доработка «Встретимся на улице», подсчёт By name data (подсчёт уникальных людей, которые обращаются в проекты "Территории передышки" и других помогающих сервисов Перми), математические модели. Сейчас мы в поиске специалистов-исследователей или социологических агентств, которые смогли бы помочь нам с разработкой методологии подсчёта», — добавила Татьяна Жикина.

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