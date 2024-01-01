Заксобрание Прикамья рассмотрит проект Стратегии СЭР во втором чтении Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 20 июня, завершающем весеннюю сессию, обсудят во втором чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития региона, налоговые льготы, инициативу Молодёжного парламента и отчёт краевого правительства. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.

В повестку вошли инициативы губернатора Дмитрия Махонина о новых налоговых льготах. На одну из них смогут претендовать предприятия, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет». В случае его принятия право на применение инвестиционного налогового вычета для данных организаций будет предоставлено с 1 января 2025 года. Размер вычета на прибыль составит не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО, размер ставки налога на прибыль при расчёте величины налогового вычета — 10%.

«Кадровый вопрос становится всё более чувствительным. Для Прикамья, традиционно промышленного региона, важно обеспечить предприятия рабочими руками. Уверен, что новаторское предложение главы региона станет значимой поддержкой для наших техникумов и колледжей. Профессиональная подготовка кадров серьёзно зависит от уровня материально-технической базы образовательных учреждений», — отметил Валерий Сухих.

Ещё одной налоговой льготой смогут воспользоваться газораспределительные предприятия. Документом предлагается ввести налоговую льготу в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций. Эта мера поддержки будет распространяться в отношении введённых в эксплуатацию после 1 января 2024 года объектов гaзopacпpeдeлитeльныx сетей, которые были построены в рамках реализации мероприятий по дoгaзификaции населённых пунктов региона.

Проект закона о Стратегии СЭР Пермского края на июньском заседании будет рассмотрен во втором окончательном чтении. Предполагается, что его реализация позволит в течение 10 лет усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Основная цель — повышение качества жизни населения. Экономическое развитие региона обеспечит необходимый финансовый ресурс для решения, в первую очередь, социальных задач.

Также депутаты рассмотрят пакет поправок в закон о патриотическом воспитании. Молодёжный парламент Пермского края предложил законодательно закрепить развитие кадетского образования, взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий, определить деятельность военно-спортивных и оборонно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодёжи.

В рамках «правительственного часа» министр труда и социального развития Павел Фокин расскажет о реализации в регионе госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильём молодых семей. Кроме того, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина расскажет о результатах деятельности правительства Прикамья за 2023 год, председатель Совета муниципальных образований Пермского края Вадим Лысанов представит отчёт о состоянии местного самоуправления и развитии муниципалитетов, детский омбудсмен Светлана Денисова расскажет о соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка, с докладом о деятельности УФНС выступит руководитель ведомства Наталья Гурова.

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