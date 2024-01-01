Заксобрание Прикамья рассмотрит проект Стратегии СЭР во втором чтении
Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края
Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 20 июня, завершающем весеннюю сессию, обсудят во втором чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития региона, налоговые льготы, инициативу Молодёжного парламента и отчёт краевого правительства. Об этом сообщил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих.
В повестку вошли инициативы губернатора Дмитрия Махонина о новых налоговых льготах. На одну из них смогут претендовать предприятия, которые помогают учреждениям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет». В случае его принятия право на применение инвестиционного налогового вычета для данных организаций будет предоставлено с 1 января 2025 года. Размер вычета на прибыль составит не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО, размер ставки налога на прибыль при расчёте величины налогового вычета — 10%.
«Кадровый вопрос становится всё более чувствительным. Для Прикамья, традиционно промышленного региона, важно обеспечить предприятия рабочими руками. Уверен, что новаторское предложение главы региона станет значимой поддержкой для наших техникумов и колледжей. Профессиональная подготовка кадров серьёзно зависит от уровня материально-технической базы образовательных учреждений», — отметил Валерий Сухих.
Ещё одной налоговой льготой смогут воспользоваться газораспределительные предприятия. Документом предлагается ввести налоговую льготу в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций. Эта мера поддержки будет распространяться в отношении введённых в эксплуатацию после 1 января 2024 года объектов гaзopacпpeдeлитeльныx сетей, которые были построены в рамках реализации мероприятий по дoгaзификaции населённых пунктов региона.
Проект закона о Стратегии СЭР Пермского края на июньском заседании будет рассмотрен во втором окончательном чтении. Предполагается, что его реализация позволит в течение 10 лет усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Основная цель — повышение качества жизни населения. Экономическое развитие региона обеспечит необходимый финансовый ресурс для решения, в первую очередь, социальных задач.
Также депутаты рассмотрят пакет поправок в закон о патриотическом воспитании. Молодёжный парламент Пермского края предложил законодательно закрепить развитие кадетского образования, взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий, определить деятельность военно-спортивных и оборонно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодёжи.
В рамках «правительственного часа» министр труда и социального развития Павел Фокин расскажет о реализации в регионе госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильём молодых семей. Кроме того, первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина расскажет о результатах деятельности правительства Прикамья за 2023 год, председатель Совета муниципальных образований Пермского края Вадим Лысанов представит отчёт о состоянии местного самоуправления и развитии муниципалитетов, детский омбудсмен Светлана Денисова расскажет о соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка, с докладом о деятельности УФНС выступит руководитель ведомства Наталья Гурова.
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