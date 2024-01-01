Проект стратегии СЭР Пермского края до 2035 года принят в первом чтении Документ планируется принять до конца этого года Поделиться Твитнуть

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Депутаты Заксобрания Пермского края приняли в первом чтении законопроект о Стратегии социально-экономического развития (СЭР) региона до 2035 года на пленарном заседании 23 мая. Разработчиком проекта выступили краевые власти в сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

Согласно представленному документу, стратегической целью СЭР Прикамья является повышение качества жизни населения. Её планируется достичь за счёт концентрации ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.

В ходе реализации цели ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного субъекта РФ, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Пермский край должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.

Наибольший вклад в его развитие должны внести следующие секторы экономики: обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, ИТ, строительство, операции с недвижимостью, научная деятельность, цифровая экономика и сфера услуг. Реализация Стратегии позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и инвестиционной активности.

«Стратегия обеспечит надёжную правовую основу для работы всех профильных министерств, ведомств, организаций и других участников социально-экономической жизни региона. Важно, что стратегия обеспечит системный подход к решению вопросов долгосрочного развития региона при непростых внешнеэкономических условиях», — отметил спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих.

Ранее в рамках «нулевого чтения» губернатор Дмитрий Махонин представил депутатам краевого парламента проект Стратегии. Документ планируется принять до конца года.

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