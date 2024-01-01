Состоялись «нулевые чтения» проекта Стратегии СЭР Прикамья до 2035 года Документ планируется принять до конца этого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На следующей неделе, 23 мая, депутаты краевого Заксобрания рассмотрят в первом чтении главный стратегический документ региона, внесенный губернатором Дмитрием Махонин. Сегодня рамках «нулевого чтения» глава региона представил парламентариям проект Стратегии социально-экономического развития (СЭР) Пермского края до 2035 года. Губернатор рассказал об основных положениях СЭР, целях и намеченных задачах, а также ответил на вопросы депутатов. Разработчиком проекта выступили краевые власти в тесном сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

Стратегическая цель концепции проекта — повышение качества жизни населения. В ходе реализации этой цели ставится задача позиционирования региона как экологически и социально благополучного субъекта РФ, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. В тоже время Пермский край должен оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.

Это планируется достичь за счёт концентрации ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие. При этом каждое из этих направлений одинаково важно и по всем из них будет вестись работа, пояснил губернатор.

Наибольший вклад в развитие региона должны внести традиционные секторы экономики: обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Однако будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика, сфера услуг. «Стратегия предусматривает три этапа реализации, благодаря которым к 2035 году достигнем устойчивого развития региона и сделаем его еще более привлекательным как для жителей, так и для гостей», — заключил глава региона.

Реализация Стратегии СЭР позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию — 103,6%, индекс производительности труда — 101,7%, инвестиции — 106,5%.

По завершению доклада депутаты Законодательного собрания озвучили вопросы и предложения. В частности, парламентарии отметили, что для достижения стратегической цели Стратегии — повышения качества жизни населения — в документе заложено увеличение расходов на развитие человека. «За счет каких эффектов будет достигнут этот показатель?», — уточнил депутат Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента Алексей Мельников.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что главная задача для реализации этой цели — развитие бюджета и повышение инвестиционной активности в крае.

«Это позволит увеличить поступления в консолидированный бюджет края, что расширит бюджетные возможности региона и изменит структуру бюджета в пользу расходов на здравоохранение, образование, спорт, культуру, инфраструктуру. Это обеспечит повышение качества жизни, приток в регион квалифицированных специалистов, а также в целом привлекательность региона», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, было отмечено, что дефицит трудовых ресурсов — еще одна задача, которую сегодня решают власти на федеральном и региональном уровнях. На численность трудовых ресурсов влияет рождаемость и смертность населения, а также миграция. По итогам прошлого года Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе по уровню рождаемости. В регионе также улучшаются миграционные показатели: в прошлом году из Пермского края уехали учиться в другие города 1050 выпускников, а приехали — 2500. В вузы и техникумы Прикамья поступили молодые люди из 73 регионов страны. Кроме того, уже сегодня в регионе работают программы привлечения и эффективного распределения трудовых ресурсов под потребности рынка труда.

«Векторы развития для сохранения и приумножения человеческого капитала в регионе заложены в направлении «Человеческий капитал»», — подчеркнул глава Прикамья.

Депутатов также интересовали вопросы о развитии сельского хозяйства, строительстве и ремонте образовательной инфраструктуры, возобновлении работы средних профессиональных организации в территориях Прикамья. Кроме этого, парламентарии обсудили темы, связанные с развитием внешнеэкономических связей края, ЖКХ и креативной индустрии.

По словам председателя регионального Законодательного Собрания Валерия Сухих, Стратегия является важным документом не только для каждого сектора экономики, но и каждого жителя Пермского края.

«В сегодняшних непростых условиях краевым властям удаётся вести системную работу и формировать системообразующие документы. Стратегия является основой, планом дальнейших конкретных шагов по развитию Пермского края», — сказал Сухих.

По мнению депутата краевого парламента Александра Козюкова, самое важное в Стратегии — это акцент на народосбережение, увеличение числа жителей региона.

«Отдельная важная задача по развитию экономического потенциала. Внимание уделено всем сферам. Главное, что всё это нацелено на улучшение качества жизни населения», — пояснил депутат.

Рассмотреть проект Стратегии СЭР в первом чтении планируется на ближайшей пленарке Заксобрания 23 мая. Второе чтение законопроекта состоится в июне. Когда документ одобрит краевой парламент, будет сформирован конкретный план по его реализации. К разработке плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР привлекут все органы представительной власти Прикамья по своим направлениям. Утвердить план мероприятий должны до конца этого года.

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