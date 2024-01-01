Алёна Бронникова В Прикамье предложили ввести льготу для предприятий, помогающих учреждениям СПО Краевой парламент рассмотрит его на заседании в июне Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение краевого Законодательного собрания законопроект о налоговой льготе для предприятий, оказывающих помощь учреждениям среднего профессионального образования (СПО). Как сообщает краевой парламент, документ рассмотрят на пленарном заседании в июне.

Согласно законопроекту, речь идёт об организациях, которые безвозмездно передали своё имущество учреждениям-участникам федерального проекта «Профессионалитет». Для них предлагается предоставить инвестиционный налоговый вычет на прибыль.

«Размер инвестиционного налогового вычета на прибыль организаций предлагается установить в размере не более 50% от стоимости имущества, переданного в организацию СПО. При этом размер ставки налога на прибыль организаций при расчёте величины налогового вычета составит 10%», — рассказали в пресс-службе ЗС.

Если инициатива будет одобрена депутатами, указанная категория налогоплательщиков сможет воспользоваться правом на применение инвестиционного налогового вычета с 1 января 2025 года.

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