Алёна Бронникова Для газораспределительных организаций в Прикамье могут ввести налоговые льготы Законопроект рассмотрят на июньском заседании краевого парламента Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание региона законопроект о введении господдержки для газораспределительных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Документом предлагается ввести налоговую льготу для предприятий в размере 50% исчисленной суммы налога на имущество организаций. Эта мера поддержки будет распространяться в отношении введённых в эксплуатацию после 1 января 2024 года объектов гaзopacпpeдeлитeльныx сетей, которые были построены в рамках реализации мероприятий по дoгaзификaции насёленных пунктов региона.

Действие льготы предлагается распространить на три налоговых периода c 2024 по 2026 годы. Проект закона планируется рассмотреть за пленарном заседании Заксобрания Пермского края в июне.

В рамках заседания депутаты также рассмотрят законопроект о налоговой льготе для предприятий, которые безвозмездно передали своё имущество учреждениям СПО-участникам федерального проекта «Профессионалитет».

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