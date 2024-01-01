Молодежный парламент Прикамья предложил законодательно закрепить развитие кадетского образования Это вторая законодательная инициатива молпарламента региона Поделиться Твитнуть

Молодёжный парламент / фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Молодежный парламент Пермского края внёс в ЗС Прикамья инициативу: законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. также в законе предлагается определить деятельность военно-спортивных, оборонно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи.

По словам Даниила Степанова, разработчика инициативы, члена краевого Молодежного парламента, Кавалера ордена Мужества, в регионе новые формы патриотического воспитания (встречи с участниками СВО в рамках уроков «Разговоры о важном», военно-патриотические игры и фестивали, кадетские классы) активно внедряются сегодня, и необходимо закрепить эти форматы законодательно.

Проект закона о патриотическом воспитании — вторая законодательная инициатива Молодежного парламента Прикамья, разработанная после наделения его соответствующим правом в конце 2022 года. Ранее ЗС поддержал предложение молодых парламентариев расширить возможности получения именных стипендий.

Как напомнили в пресс-службе заксобрания региона, Прикамье стало одним из первых регионов ПФО, законодательно урегулировавших вопросы патриотического воспитания. Соответствующий региональный закон был принят в 2018 году. В 2022 году на реализацию профильной подпрограммы патриотического воспитания было направлено свыше 100 млн руб.

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