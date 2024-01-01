В Пермском крае на трассе перевернулся КамАЗ от переутомления водителя Он выжил, но получил травмы Поделиться Твитнуть

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На автодороге Кунгур—Соликамск—Усолье произошло ДТП с участием КамАЗа: грузовик перевернулся на 6 км трассе. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Авария случилась 13 июня около 17:50. Водитель почувствовал недомогание, утратил управление и свернул с дороги. Затем автомобиль опрокинулся.

По данным Госавтоинспекции Березников, в ходе аварии шофёр получил травмы. Ему оказали разовую медицинскую помощь.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, на этой неделе также произошло два резонансных ДТП на дорогах Прикамья с участием пассажирских автобусов. В частности, 12 июня на трассе Березники—Пермь водителю автобуса стало плохо во время движения. В результате пассажирский транспорт вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В ДТП пострадали 12 человек. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

На следующий день, 13 июня, недалеко от Усть-Качки водитель маршрутного автобуса №339 пытался обогнать трактор, но, не справившись с управлением, съехал в овраг. Пострадали два человека — водитель и кондуктор автобуса.

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