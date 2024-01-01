Ещё одно ДТП с пассажирским автобусом произошло в Пермском крае Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Днём 13 июня в Пермском крае произошло ещё одно ДТП с участием пассажирского автобуса. Как пишет «Рифей», авария случилась недалеко от Усть-Качки.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса №339 пытался обогнать трактор, но, не справившись с управлением, съехал в овраг. Пострадали два человека — водитель и кондуктор автобуса, сообщает издание со ссылкой на очевидцев, прокомментировавших ЧП в соцсетях.

Напомним, 12 июня в аварию попал автобус, перевозивший пассажиров из Березников в Пермь. На 164-м километре трассы водитель потерял управление, и автобус опрокинулся в кювет. Пострадали 12 человек, трое госпитализированы. По факту аварии в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. На контроль расследование происшествия взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Пострадавшие смогут получить страховые выплаты до 2 млн руб.

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