В Прикамье следователи завели уголовное дело по факту аварии с автобусом в Березниках Ранее прокуратура и следком начали проверку в связи с резонансным ДТП на трассе Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом, который перевернулся на трассе Березники—Пермь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, днём 12 июня водитель 1978 г.р., управляя рейсовым автобусом, на 164 км автодороги Березники—Пермь выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся. В салоне в это время находилось не менее 26 пассажиров.

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

После происшествия следком и прокуратура начали проверку.

Ранее в краевом минздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали 12 человек. Их осмотрели медики. Из пострадавших четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, ещё троих направили в травмпункт. Детей среди них нет.

Следователи уже провели осмотры места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются потерпевшие и свидетели

В ходе следствия в ведомстве дадут правовую оценку действиям индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке людей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование дела находится на особом контроле руководителя следкома по региону Дениса Головкина.

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