Алёна Бронникова В Прикамье на трассе перевернулся автобус с пассажирами Четыре человека госпитализированы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на трассе Пермь—Березники 12 июня перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Сотрудники региональной Госавтоинспекции организовали проверку по факту происшествия.

«Сегодня около 14.00 по автодороге Пермь-Березники двигался рейсовый автобус. Предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения на 164 км трассы допустил съезд в кювет. Предварительно, в результате ДТП три пассажира получили травмы и были госпитализированы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о ДТП появилась в telegram-каналах. Пассажиры получили травмы средней и лёгкой степени тяжести. Одному из них удалось снять на видео первые секунды аварии. На записи видно, как переворачивается автобус, слышны крики. Видеозапись опубликовал канал Baza.

В краевом минздраве «Новому компаньону» уточнили, что в результате ДТП пострадали 12 человек, все они были осмотрены медицинскими работниками. Из них четыре человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, ещё трое направлены в травмпункт. Детей среди них нет.





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