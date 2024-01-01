Алёна Бронникова СКР и прокуратура проводят проверку по ДТП с автобусом в Прикамье Авария произошла на трассе ПермьБерезники Поделиться Твитнуть

В Пермском крае проводится проверка по факту ДТП с перевернувшимся на трассе Пермь—Березники рейсовым автобусом. Авария произошла 12 июня. Минздрав сообщил о 12 пострадавших.

Сразу после случившегося на место выехала следственная группа. Краевой СКР организовал процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сотрудники ведомства проводят осмотр места ДТП и устанавливают все обстоятельства. Проверку в связи с ДТП также начала прокуратура Березников.

«В ходе проверочных мероприятий надзорный орган даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения перевозчиком правил организации пассажирских перевозок, трудового законодательства в части условий труда и отдыха водителей, прохождения ими обязательных медицинских осмотров», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По результатам проверки также будут сделаны выводы о надлежащем содержании и благоустройстве участка дороги, по которой следовал автобус. Если будут установлены нарушения, надзорный орган примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что авария произошла 12 июня около 14.00. Автобус вылетел в кювет и перевернулся. Четыре человека были госпитализированы. Всего пострадали 12 пассажиров, несовершеннолетних среди них не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.