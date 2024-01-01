Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пиотровский» в PERMM откроется осенью В музее планируется открыть бутик модной одежды Поделиться Твитнуть

Михаил Мальцев

Как уже сообщал «Новый компаньон», ожидается, что в Музее современного искусства PERMM откроется четвёртый книжный магазин сети «Пиотровский». Сейчас стало известно, что основатель сети Михаил Мальцев планирует открытие на осень, ориентировочно на сентябрь. По его словам, до августа он будет работать в Москве, где «доводит до ума» магазин на Малой Никитской, после чего вплотную займётся новым пермским проектом.

В музейном магазине будут продаваться альбомы по искусству, а также книги по теории и философии искусства, по кураторскому делу. Особым предложением станут книги, изданные в Перми, а также книги о Перми. Михаил Мальцев намерен собрать уникальную подборку таких изданий.

Как сообщил источник в музее, планируется интегрировать магазин в музейно-выставочное пространство, подобно тому, как это сделано в кафе «Улитка», где кроме меню еды есть меню картин, которые можно купить. В новом магазине, который расположится на первом этаже за гардеробом (сейчас в этом помещении проходит выставка сысертского фарфора), будут не только книги, но и музейные сувениры, а также модная молодёжная одежда. Сейчас идут переговоры с несколькими продавцами стильной и удобной городской одежды. Открываться бутик будет одновременно с книжным магазином.

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