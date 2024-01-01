Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Книготорговец из Перми открыл магазин в Москве Начал работу третий «Пиотровский» Поделиться Твитнуть

Михаил Мальцев

В Москве на ул. Малой Никитской, 12 открылся книжный магазин «Пиотровский». Об этом «Новому компаньону» рассказал основатель сети Михаил Мальцев. По его словам, московский «Пиотровский» точно повторяет формат пермского: это книжный магазин площадью около 100 кв. м, на полках которого находится около 12 тыс. книжных единиц. Специализация «Пиотровского» – нон-фикшн, высокохудожественные издания и литература по искусству, однако есть и популярная беллетристика.

Техническое открытие состоялось 1 декабря.

В Перми книжный магазин «Пиотровский» работает с 2009 года, в 2015-м открылся второй «Пиотровский» в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Магазин активно участвует в культурной повестке и отчасти сам её формирует: здесь проходят книжные ярмарки, встречи с писателями, лекции, поэтические чтения и тому подобные специальные события.

Михаил Мальцев

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