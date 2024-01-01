Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Музее современного искусства PERMM открывается арт-кафе Кроме меню завтраков и ланчей, в заведении есть меню картин Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В здании Музея современного искусства PERMM с 19 марта начинает работу арт-кафе «Улитка-музей», которое, как уже сообщал «Новый компаньон», открывает известный пермский ресторатор Олег Ощепков.

Архив ИД «Компаньон»

Кафе начинает работу с меню завтраков и десертов, в ближайшем будущем ожидается меню ланчей и вечернее меню. При кафе работает пекарня, которая обеспечивает заведение свежим оригинальным хлебом и другой выпечкой, а также авторскими десертами.

Главной отличительной чертой «Улитки-музей» является то, что кафе одновременно работает как выставочное пространство. Посетители могут осмотреть экспозицию произведений искусства и даже приобрести картины — они тоже представлены в специальном меню. Выставочную программу «Улитка-музей» создаёт совместно с галереей Anna Nova из Санкт-Петербурга, которая уже 19 лет работает с современным искусством.

Музей современного искусства PERMM

По словам Олега Ощепкова, экспозиции будут меняться раз в два-три месяца, это всегда будут авторские персональные выставки, причём «в меню» будут не только картины, но и произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время в «Улитке-музей» экспонируется 15 произведений Анны Андржиевской, известной петербургской художницы родом из Перми.

В помещение кафе есть отдельный вход, поэтому его можно посетить, не покупая билет в музей.

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