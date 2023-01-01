Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кафе в музее PERMM откроет Олег Ощепков Планируются творческие коллаборации ресторатора с художниками Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Пермь 300

Музей современного искусства PERMM и ООО «Слоуфуд» ресторатора и бывшего министра культуры Пермского края Олега Ощепкова подписали 17 ноября договор о сотрудничестве. Планируется, что уже в декабре в музее откроется не только кафе, но и полноценная пекарня с кондитерским цехом.

Как рассказал «Новому компаньону» Олег Ощепков, музейное кафе будет придерживаться той же концепции, что и популярный ресторан «Улитка»; его главными направлениями будут завтраки, которые можно будет заказать на протяжении всего дня, и ланчи. Кроме того, будет работать продвинутая кофейня и большая пекарня с кондитерским цехом, которая будет выпекать хлеб, круассаны, тарты и торты для всех заведений сети «Слоуфуд». По словам ресторатора, уже закуплено оборудование для кофейни, ведётся аппаратное оформление пекарни, сотрудники прошли обучение у лучших российских пекарей и кондитеров. Новая локация рассматривается Олегом Ощепковым как генератор новых опций в кондитерской карте «Улитки».

Новое заведение будет творческим с уклоном в современное искусство, Так, Олег Ощепков планирует заказывать художникам, выставляющимся в PERMM, оформление кофейных стаканчиков, которое будет меняться вместе со сменой выставок в музее. С каждой новой выставкой будут появляться и новые позиции в меню, названия которых будут перекликаться с названиями произведений искусства. Обсуждаются и другие творческие коллаборации.

Планируется открыть кафе уже в середине декабря. «Это трудно, но мы будем очень стараться», – утверждает Олег Ощепков.

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