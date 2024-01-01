Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пиотровский» планирует открыть книжную лавку в Музее PERMM Это будет четвёртый магазин сети Поделиться Твитнуть

Михаил Мальцев

Рината Хайдарова

Основатель сети независимых книжных магазинов «Пиотровский» Михаил Мальцев сообщил «Новому компаньону» о планах открыть книжную лавку в новом здании Музея современного искусства PERMM. Предприниматель пояснил, что точные даты открытия пока не определены, но планы вполне серьёзные.

По словам Михаила Мальцева, речь идёт о торговой точке, в которой «Пиотровский» будет отвечать за книжный ассортимент, а музей — за сувениры и мерч. Мальцев планирует продавать в музейной лавке альбомы по искусству и качественную литературу нон-фикш. Особым предложением будут книги пермских авторов.

Это будет уже четвёртый «Пиотровский». В Перми книжный магазин под этим брендом работает с 2009 года, в 2015-м открылся второй «Пиотровский» в Екатеринбурге (в Ельцин-центре), а в декабре 2023 года, как сообщал «Новый компаньон», третий — в Москве.

На нынешней неделе в новом здании музея заработало арт-кафе «Улитка-музей».

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