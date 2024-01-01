Глава СК затребовал доклад о пострадавшей у фонтана в Перми девочке Следователи и прокуратура проводят проверку Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по факту травмирования в Перми девочки, игравшей у фонтана (ей оторвало палец на ноге). Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Сейчас следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку в рамах ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Руководителю следкома по региону Денису Головкину поручили представить доклад о ходе проверки.

Напомним, 2 июня появилась информация, что у здания краевого парламента в фонтане произошло ЧП — купавшаяся в нём 9-летняя девочка лишилась пальца на ноге. Школьницу госпитализировали, полиция и следком по региону начали проверку.

Позже инцидент прокомментировали в мэрии Перми: чиновники призвали детей не бегать там босиком.

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