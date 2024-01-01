В минздраве рассказали о ЧП в Перми, где девочке у фонтана оторвало палец
Проверку проводит полиция
Пермские полицейские проводят проверку по факту травмирования девочки на фонтане, который находится на эспланаде. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что в дежурную часть отдела полиции Ленинского района 2 июня из медучреждения поступило сообщение о травме несовершеннолетней, предварительно, полученной на эспланаде. Источник «Нового компаньона» подтвердил информацию, что ребёнку оторвало палец ноги.
«Девочка госпитализирована, её состояние оценивается врачами как удовлетворительное, стабильное», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.
Известно, что девочке девять лет.
Напомним, 2 июня в местных соцсетях появилась информация, что на фонтане у здания краевого парламента произошло ЧП: купавшаяся в фонтане девочка будто бы лишилась пальца на ноге. По данным очевидцев, происшествие случилось около 16:30. Девочка была босиком.
Автор поста опубликовал фото стоящей рядом с фонтаном машины скорой помощи и скопившихся вокруг людей.
Это уже не первый несчастный случай, произошедший с детьми на этом фонтане. Так, в 2019 году травмы в течение лета получили несколько детей.
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