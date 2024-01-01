В минздраве рассказали о ЧП в Перми, где девочке у фонтана оторвало палец Проверку проводит полиция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские полицейские проводят проверку по факту травмирования девочки на фонтане, который находится на эспланаде. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что в дежурную часть отдела полиции Ленинского района 2 июня из медучреждения поступило сообщение о травме несовершеннолетней, предварительно, полученной на эспланаде. Источник «Нового компаньона» подтвердил информацию, что ребёнку оторвало палец ноги.

«Девочка госпитализирована, её состояние оценивается врачами как удовлетворительное, стабильное», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава.

Известно, что девочке девять лет.

Напомним, 2 июня в местных соцсетях появилась информация, что на фонтане у здания краевого парламента произошло ЧП: купавшаяся в фонтане девочка будто бы лишилась пальца на ноге. По данным очевидцев, происшествие случилось около 16:30. Девочка была босиком.

Автор поста опубликовал фото стоящей рядом с фонтаном машины скорой помощи и скопившихся вокруг людей.

Это уже не первый несчастный случай, произошедший с детьми на этом фонтане. Так, в 2019 году травмы в течение лета получили несколько детей.

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