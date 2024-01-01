В Перми ребёнок пострадал во время игры в фонтане на эспланаде Очевидцы сообщают, что девочка лишилась пальца ноги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских соцсетях 2 июня появилась информация, что на фонтане у здания Законодательного собрания Пермского края произошло ЧП. По словам очевидцев, купавшаяся в фонтане девочка лишилась пальца на ноге.

«16:20-16:30 2 июня, эспланада. Девочка была босиком, ей оторвало палец на фонтанах», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

К публикации автор добавил фото стоящей рядом с фонтаном машины скорой помощи и скопившихся вокруг людей. Как рассказали очевидцы в комментариях под публикацией, на вид пострадавшей девочке лет 10-11.

«Новый компаньон» направил запрос информации в краевой минздрав. На момент публикации ответ не был получен.

Это уже не первый несчастный случай, произошедший с детьми на этом фонтане. Так, в 2019 году травмы в течение лета получили несколько детей.

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