В Перми следователи начали проверку по факту травмы девочки в фонтане Школьнице оторвало палец на ноге Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту травмирования малолетней девочки у фонтанов на городской эспланаде по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По предварительным данным, днём 2 июня 9-летняя девочка находилась у фонтанов на городской эспланаде в Перми без присмотра взрослых.

«Бегая босиком по водосточным решёткам и чаше фонтана, малолетняя получила травму правой ступни», — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, о происшествии стало известно из соцсетей: 2 июня появилась информация, что у здания краевого парламента в фонтане произошло ЧП — купавшаяся в нём девочка лишилась пальца на ноге. Школьницу госпитализировали, а полиция начала проверку.

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