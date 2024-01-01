В мэрии Перми прокомментировали инцидент с пострадавшей у фонтана девочкой Чиновники призвали детей не бегать там босиком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с происшествием у фонтана на эспланаде в пресс-службе администрации Перми прокомментировали ситуацию и рассказали, как подрядчик следит на безопасностью на этом объекте.

По данным МКУ «Пермблагоустройство», ежедневно перед началом работы сотрудники подрядной организации осматривают фонтан и заносят данные о состоянии конструктивных его элементов в акт осмотра. Если необходимо, то подрядчик ликвидирует дефекты, угрожающие безопасности.

«На данный момент фонтан находится в нормативном состоянии, 2 июня он также находился в нормативном состоянии, при проведении осмотра дефектов обнаружено не было. На трёх входах, расположенных со стороны ул. Попова, ведущих на территорию эспланады, в 2019 году установлены таблички, на которых прописана инструкция пользования фонтанного комплекса», — пояснили «Новому компаньону» в мэрии.

В пресс-службе отметили, что на территории фонтана детям до 14 лет стоит находиться в сопровождении взрослых: «необходимо быть осторожнее, соблюдать правила безопасности и находиться в обуви, лучше на плоской нескользящей подошве; по водосточным решёткам бегать нельзя, также не рекомендуется зажимать водные струи».

Кроме того, чиновники сослались на п.3.10. решения Пермской городской думы от 15 декабря 2020 года. В этом документе говорится о запрете купаться вне установленных мест. Речь идёт о фонтанах, территории у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, а также в местах, где выставлены информационные ограничительные знаки или предупредительные щиты о запрете купания.

Напомним, 2 июня появилась информация, что у здания краевого парламента в фонтане произошло ЧП, купавшаяся в нём 9-летняя девочка лишилась пальца на ноге. Школьницу госпитализировали, полиция и следком по региону начали проверку.

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