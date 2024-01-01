Зарина Ситдикова Алименты, социальные проездные и водный маршрут Подробно — о том, какие изменения ждут пермяков в июне Поделиться Твитнуть

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Пересмотр расчёта единого детского пособия, штрафы за использование зимних шин, продажа алкогольных напитков на летних верандах, запуск городского речного маршрута в Перми, бесплатные проездные для школьников из многодетных семей и расширение зоны платных парковок — рассказываем о нововведениях, которые начнут действовать в первый месяц лета 2024 года.

Алименты в пособиях

С 1 июня меняются правила расчёта суммы детского пособия для тех, кто получает алименты. Это касается только родителей, которые договорились о сумме ежемесячных выплат и заверили это решение нотариально. Размер детских пособий в таком случае отныне будет определяться, исходя из величины алиментов, указанной в достигнутом соглашении. Но при этом сумма не может быть ниже минимальных гарантий. На одного ребёнка они составляют четверть МРОТ, на двоих детей — треть МРОТ, на трёх и более — половину МРОТ. Это значит, что если в соглашении родителей ежемесячная сумма на содержание, например, двух детей составляет 5 тыс. руб., то при расчёте размера детского пособия Социальный фонд РФ должен опираться на показатель МРОТ (33% — это 6349,8 руб.), потому что он больше договорённостей матери и отца.

Напомним, величина детского пособия в России составляет 50% от прожиточного минимума региона для всех. 75% получают те семьи, где среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума с учётом базового детского пособия. Наконец, 100% выплачивается, если и пособие в 75% не позволяет достичь среднедушевого дохода семьи выше прожиточного минимума.

Водительские заботы

С началом календарного лета сотрудники ГАИ получили право штрафовать автомобилистов за использование покрышек не по сезону. То есть если владелец машины весом до 3,5 т до сих пор не поменял зимнюю резину на летнюю, то справедливо может быть наказан за это на 500 руб. Поправки в законодательство вступили в силу ещё прошлой осенью, но фактически запрет на езду с зимними шинами начинает действовать с 1 июня до 1 сентября.

Собственникам автомобилей старше четырёх лет в обязательном порядке придётся проходить техосмотр. Но только в том случае, если машину нужно перерегистрировать в ГАИ, изменить её конструкцию, либо при замене владельца.

Вступают также в силу изменения, которые обязывают менять иностранное водительское удостоверение в течение года после приезда в Россию. Затем, при отсутствии российских прав, придётся платить штраф 15 тыс. руб.

Торговые послабления

С 1 июня вступает в силу нормативный акт, позволяющий продавать алкогольную продукцию на летних верандах. Ранее заведение могло получить за это штраф от 100 до 300 тыс. руб. Неизменным остаётся требование иметь лицензию на торговлю алкоголем. Если у объекта общепита она уже есть, то получать заново её для обслуживания посетителей на летней веранде не придётся.

Безопасный поход

Начиная с сегодняшнего дня все инструкторы-проводники в турпоходах должны будут проходить аттестацию в специализированных организациях, занесённых в список правительства РФ. В зависимости от категории сложности, чтобы водить группы по горным маршрутам, нужно будет подтвердить квалификацию в Федерации альпинизма России, по лыжным маршрутам — в Федерации спортивного туризма. Перед началом похода проводники должны будут предоставлять сведения о группе в МЧС, надзорные органы и организацию, подтвердившую право на работу.

Подотчётные напитки

С 1 июня производители соков, компотов и нектаров будут обязаны маркировать свои товары и представлять сведения о них в систему «Честный знак». Продажа немаркированных безалкогольных напитков, введённых в оборот до начала действия нормы, разрешена только до истечения сроков годности этой продукции.

Упрощённый промысел

С 10 июня мастера народного промысла смогут получить статус самозанятого без уплаты страховых взносов. Это позволит им получать финансовую, информационную, консультационную и организационную помощь за счёт бюджета. Власти на законных основаниях смогут помогать ремесленникам и предприятиям с продажей изделий.

Доступное лечение

С 18 июня в перечень жизненно необходимых лекарств будут включены препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями и для лечения рассеянного склероза. Это позволит государству регулировать цены на такие препараты. Кроме того, при необходимости медикаменты будут выдаваться бесплатно по назначению лечащего врача.

Учёт мигрантов

С 23 июня при въезде в Россию иностранные граждане обязаны будут пройти дактилоскопическую регистрацию. Тем, кто прибудет на отдых, в гости или в путешествие, надо сделать это в течение 90 дней. Мигранты, которые приедут в РФ на работу, должны будут пройти процедуру за 30 календарных дней.

Летний график

С 1 июня в Перми вводится сезонное расписание маршрутов общественного транспорта. В частности, будет увеличено количество отправлений на популярных у дачников автобусах. Помимо этого, перевозчикам поручено подготовить транспорт к наступлению тёплой погоды: провести техническое обслуживание климатических установок, проверить их работоспособность, а также проинструктировать водительский состав.

Водный маршрут

С 3 июня в Перми начинает работу городской речной маршрут Пермь—Закамск. На нём с понедельника по четверг будет курсировать электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». В 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала и к 11:00 прибывать к причалу в Кировском районе. В 11:30 судно будет отправляться обратно и прибывать в центр в 13:00. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на причале № 8 у Речного вокзала и у ДК им. Кирова в Закамске. Помимо базового маршрута электрокатамаран ежедневно будет выполнять перевозки людей на коммерческих рейсах — в прогулочных поездках или на экскурсиях. Курсировать по Каме «ЭкоходЪ 2» будет до середины сентября.

Льготный проезд

В Пермском крае с 1 июня для школьников из многодетных малоимущих семей вводятся бесплатные проездные. Новая льгота будет действовать в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона. При этом она не распространяется на проезд в электричках, на водных маршрутах и междугородных автобусах. Документ можно оформить до 1 сентября в школе, где обучается ребёнок. Для этого родителю или законному представителю нужно обратиться в учебное заведение и заполнить заявление. После 1 сентября проездной можно будет получить в любом пункте выдачи, однако его оформление в этом случае может занять до 30 дней. Список адресов можно узнать на сайте проездной-прикамье.рф.

Каникулы с пользой

В Перми 1 июня откроются летние трудовые смены для юношей и девушек. В этом году в летней трудовой занятости участвуют не только традиционные «Отряды мэра» и районные трудовые отряды молодёжи, но и участники российских студенческих отрядов и российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Участниками летних трудовых смен станут более 4,5 тыс. ребят.

Платные парковки

С 3 июня в Перми расширяется зона платных парковок №101 с тарифом 20 руб. в час. Она будет установлена на участках ул. Куйбышева (от ул. Революции до ул. Юрия Смирнова), ул. Глеба Успенского (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской) и ул. Седова (от ул. Куйбышева до ул. Пионерской). С этого же дня начнут функционировать две новые внутризональные плоскостные парковки у здания по ул. Белинского, 52 и с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Кроме того, начнут работу четыре плоскостные перехватывающие парковки в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону цирка от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской, в районе экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской и вдоль ул. Мира в районе ДК им. Гагарина. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 руб. в час. При этом машину можно будет оставить на весь рабочий день, а заплатить только за четыре часа.

Закрытая дорога

C 1 июня прекратилось движение для всех видов транспорта по ул. Самаркандской в Перми на участке от ул. Грибоедова до ул. Глуховской. Движение будет закрыто до 00:00 1 сентября. Ограничения введены в связи с капитальным ремонтом улицы. Работы проводятся по заказу МКУ «Пермблагоустройство».

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