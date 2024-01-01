В Свердловском районе Перми расширяется зона платной парковки Нововведения начнут действовать с 3 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С понедельника, 3 июня, в зону платной парковки войдут новые участки улиц Свердловского района Перми. «Регулярный мониторинг, проводимый на отдельных участках этих дорог, выявил высокий уровень занятости и низкую оборачиваемость парковочных мест», — прокомментировали решение в администрации Перми.

Платные зоны со следующей недели устанавливаются на участке ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Смирнова; на участке ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской и на участке ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской. Стоимость парковки составит 20 руб. в час.

Размер штрафа за невнесение платы за пользование платной парковкой составляет 1 тыс. руб., если же в течение года правонарушение совершено повторно, штраф увеличивается до 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Перми с 3 июня начнут работать платные круглосуточные плоскостные парковки рядом с двумя торговыми центрами: гипермаркетом «Семья» и ТРК «Столица». Стоимость одного часа составит 20 руб.

Также с 3 июня начнут функционировать внутризональная плоскостная парковка рядом с ул. Белинского, 52 (вдоль ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Смирнова) и перехватывающие плоскостные парковки в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению к Цирку (вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской) и вблизи Экстрим-парка (вдоль ул. Екатерининской). Стоимость составит 20 руб. в час.









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