Стоимость парковки у ТРК «Семья» в Перми снизили в два раза Платная круглосуточная плоскостная парковка заработает на улице Революции с 3 июня Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, стоимость размещения автомобилей на новой внутризональной плоскостной парковке с южной стороны от гипермаркета «Семья» (Пермь, ул. Революции, 13) составит 20 руб. в час. Ранее в документе мэрии была опубликована другая цена — 40 руб. в час.

Парковка у гипермаркета «Семья» будет работать ежедневно и круглосуточно, за исключением нерабочих праздничных дней.

Как отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Дмитрий Артеменко, на этой парковке можно будет оставить машину на весь день, а заплатить только за шесть часов, то есть 120 руб.

«Обращаю внимание автомобилистов, что считается время непрерывного использования. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнется заново, и оплата будет почасовой», — добавил Артеменко.

Платная круглосуточная плоскостная парковка у «Семьи» начнёт действовать с 3 июня.

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