В Перми с начала июня заработают две круглосуточные плоскостные парковки Администрация утвердила стоимость парковки на четырёх новых площадках Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

В Перми с 3 июня начнут работать платные круглосуточные плоскостные парковки рядом с двумя торговыми центрами. Такая информация следует из опубликованного постановления горадминистрации от 3 мая.

Одна из них, внутризональная плоскостная парковка, появится с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Один час обойдётся автомобилистам в 40 руб. Вторая, перехватывающая, будет организована недалеко от ТРК «Столица», в районе зданий № 39 и 45 по ул. Мира. Стоимость одного часа составит 20 руб. Как следует из документа, эти парковки будут доступны круглосуточно и ежедневно, за исключением нерабочих праздничных дней.

Также с 3 июня начнут функционировать внутризональная плоскостная парковка рядом с ул. Белинского, 52 (вдоль ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Смирнова) и перехватывающие плоскостные парковки в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению к Цирку (вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. 3-й Разгуляйской) и вблизи Экстрим-парка (вдоль ул. Екатерининской). Как и остальные действующие платные муниципальные парковки, они будут работать с 9 до 19 часов ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Стоимость составит 20 руб. в час.

Кроме того, документом устанавливаются абонементы на право размещения транспортных средств на платных перехватывающих плоскостных парковках общего пользования местного значения. Они будут доступны на 10, 20, 40, 60 и 120 рабочих дней.

В апреле стало известно, что Пермская дирекция дорожного движения ищет подрядчика на обслуживание платных парковок и обустройство новых. Тогда же сообщалось о стоимости почасовой оплаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.