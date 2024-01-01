В Перми чиновники назвали цены на плоскостные парковки Они начнут работать с 3 июня Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Пермской дирекция дорожного движения ищут подрядчика на обслуживание платных плоскостных парковок и обустройство новых. Об этом сообщает ИА «Текст».

Новой территорией для внутризональных плоскостных парковок станет один из участков около ТРК «Семья» — со стороны ул. Революции. Там находится порядка 250 мест. Как следует из конкурсной документации, за один час парковки автомобилисты должны будут платить по 40 руб. На второй новой плоскостной парковке, которую оборудуют у здания № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Смирнова), за час нужно будет платить по 20 руб. Они начнут работать с 3 июня.

Плоскостная перехватывающая парковка — это одноуровневая площадка для временного размещения автомобилей. На ней установлены видеокамеры, дорожные знаки и разметка. В отличие от обычных парковок, перехватывающие парковки рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа как днём, так и ночью. Планируется, что они будут работать круглосуточно, кроме праздничных и нерабочих дней. Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнётся заново, и оплата будет почасовой.

Подрядчику нужно будет оборудовать ещё четыре перехватывающие парковки в городе: рядом с м/р Разгуляй по направлению в сторону Цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Разгуляйской 3-й, в районе Экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской и вдоль ул. Мира в районе здания № 39 и дома №45.

Также с 3 июня чиновники установят зона платных парковок №101 на следующих участках центральных улиц:

— ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Смирнова;

— ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской;

— ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской.





Один час парковки в этих местах составит 20 руб.





Как ранее писал «Новый компаньон», с 9 января в Перми с 30 до 40 руб. за час повысилась стоимость платной парковки в центре города. В мэрии очередное повышение тарифа объяснили высокой загруженностью (более 90%) зоны № 102 (центр города).

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