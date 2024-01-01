Алёна Бронникова Стоимость парковки в центре Перми вырастет до 40 рублей уже с 9 января Изменения коснутся тарифной зоны № 102 Поделиться Твитнуть

В администрации Перми напомнили, что с 9 января увеличится стоимость платной парковки в центре города. В связи с высокой загруженностью (более 90%) зоны № 102 цена повысится с 30 до 40 руб. в час.

Тарифная зона № 102 ограничена улицами: Попова (от Монастырской до Пушкина), площадью возле центрального рынка, Пушкина (от площади возле центрального рынка до Краснова), Краснова (от Пушкина до Сибирской), Сибирской (от Краснова до Революции), Революции (от Сибирской до Горького), Горького (от Революции до Монастырской) и Монастырской (от Горького до Попова).

«В середине сентября был проведён мониторинг уровня максимальной занятости платных парковочных мест. Его результаты показали, что внутри зоны платных парковок наблюдается высокая загруженность улично-дорожной сети. Было принято решение об изменении размера платы в тарифной зоне №102 на 10 руб. — с 30 до 40 руб., с 9 января 2024 года», — сообщает пресс-служба мэрии.

При этом стоимость платной парковки в ближайшей тарифной зоне № 101 и на плоскостных парковках останется без изменений и составит 20 руб. в час. Кроме того, с 9 января зона № 101 будет расширена и дополнена участками по ул. Героев Хасана (от Белинского до Соловьёва), по Комсомольскому проспекту (от Белинского до Соловьёва), по Куйбышева (от Белинского до Юрия Смирнова), по Юрия Смирнова (от Куйбышева до Героев Хасана) и по Соловьёва (от Куйбышева до Героев Хасана).

В ведомстве также отмечают, что плата за парковочные места в Перми ниже, чем в других крупных российских городах. Так, в Нижнем Новгороде стоимость парковки составляет 60 руб. в час, в Воронеже — 40 руб., в Ростове-на-Дону — 35 руб., в Казани — от 30 до 70 руб., а в Краснодаре — от 30 до 60 руб. в зависимости от парковочной зоны.

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