С января платная парковка в центре Перми подорожает до 40 рублей в час Цены поднимут из-за высокой загруженности парковочных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 января 2024 года стоимость парковки в центре Перми, в зоне № 102, будет повышена до 40 руб. в час. Пермская дирекция дорожного движения напомнила об этом решении.

Предварительно, в середине сентября 2023 года, был проведён мониторинг, в рамках которого исследовалась заполняемость платных парковочных мест. Оказалось, что улично-дорожная инфраструктура внутри зоны № 102 испытывает значительные перегрузки, поскольку заполняемость составляет более 90%. В соответствии с методикой расчёта платы за пользование парковками отделом был разработан проект постановления о повышении тарифа с 30 до 40 руб. в час.

Отметим, что тарифная зона № 102 ограничена улицами: Попова (от Монастырской до Пушкина), площадью возле центрального рынка, Пушкина (от площади возле центрального рынка до Краснова), Краснова (от Пушкина до Сибирской), Сибирской (от Краснова до Революции), Революции (от Сибирской до Горького), Горького (от Революции до Монастырской) и Монастырской (от Горького до Попова).

Стоимость парковки в зоне № 101 и на плоскостных парковках останется прежней – 20 руб. в час.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.