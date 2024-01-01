Максим Артамонов С начала июня в Перми заработают четыре плоскостные перехватывающие парковки Увеличится также и зона платного паркинга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 июня в Перми начнут работу четыре плоскостные перехватывающие парковки. Они будут размещены рядом с мкр «Разгуля» по направлению в сторону Цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Разгуляйская 3-я, в районе Экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской, и вдоль улицы Мира в районе здания № 39 и дома № 45. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.

Плоскостная перехватывающая парковка — это одноуровневая площадка для временного размещения автотранспорта. На ней установлены видеокамеры, дорожные знаки и разметка. В отличие от обычных парковок, перехватывающие парковки рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа как днём, так и ночью.

Фото: администрация Перми

С 3 июня также начнут функционировать ещё две новые внутризональные плоскостные парковки. Одна из них появился рядом со зднанием № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова). Вторая — с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Обе рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки.

По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Дмитрия Артеменко, на таких парковках считается время непрерывного использования.

Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнется заново, и оплата будет почасовой.

Также с 3 июня чиновники установят зона платных парковок №101 на следующих участках центральных улиц:

-ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Юрия Смирнова;

-ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской;

-ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской.





Один час парковки в этих местах составит 20 руб.





Напомним, с 9 января в Перми с 30 до 40 руб. за час повысилась стоимость платной парковки в центре города. В мэрии очередное повышение тарифа объяснили высокой загруженностью (более 90%) зоны № 102 (центр города).





В эту зону входят улица Попова (от Монастырской до Пушкина), площадь возле центрального рынка, улица Пушкина (от площади возле центрального рынка до Краснова), улица Краснова (от Пушкина до Сибирской), улица Сибирская (от Краснова до Революции), улица Революции (от Сибирской до Горького), улица Горького (от Революции до Монастырской) и улица Монастырская (от Горького до Попова).

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