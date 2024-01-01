Максим Артамонов
С начала июня в Перми заработают четыре плоскостные перехватывающие парковки
Увеличится также и зона платного паркинга
С 3 июня в Перми начнут работу четыре плоскостные перехватывающие парковки. Они будут размещены рядом с мкр «Разгуля» по направлению в сторону Цирка вдоль ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Разгуляйская 3-я, в районе Экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской, и вдоль улицы Мира в районе здания № 39 и дома № 45. Стоимость размещения на таких парковках составит 20 руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения.
Плоскостная перехватывающая парковка — это одноуровневая площадка для временного размещения автотранспорта. На ней установлены видеокамеры, дорожные знаки и разметка. В отличие от обычных парковок, перехватывающие парковки рассчитаны на длительное использование: здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа как днём, так и ночью.
С 3 июня также начнут функционировать ещё две новые внутризональные плоскостные парковки. Одна из них появился рядом со зднанием № 52 по ул. Белинского (вдоль ул. Куйбышева на участке от ул. Белинского до ул. Юрия Смирнова). Вторая — с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13. Обе рассчитаны на длительное пребывание автомобиля в зоне парковки.
По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Дмитрия Артеменко, на таких парковках считается время непрерывного использования.
Если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, отсчёт начнется заново, и оплата будет почасовой.
Также с 3 июня чиновники установят зона платных парковок №101 на следующих участках центральных улиц:
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