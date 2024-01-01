В Перми на три месяца закроют движение на участке улицы Самаркандской Ограничение вводится с 1 июня Поделиться Твитнуть

Схема: пресс-служба краевого минтранса

C 1 июня в 00:00 временно будет прекращено движение для всех видов транспорта по ул. Самаркандской в Перми на участке от ул. Грибоедова до ул. Глуховской. Движение будет закрыто до 00:00 1 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтранса.

Как пояснили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края", ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом улицы. Работы будет выполнять МКУ «Пермблагоустройство».

При этом во время ремонта подрядчик должен обеспечить доступ к зданиям в этом районе либо со стороны ул. Грибоедова, либо со стороны ул. Глуховской.

В краевом минтрансе попросили автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршруты своих поездок.

Напомним, с 29 мая по 28 июня в Перми также временно закрыли движение всех видов транспорта на участке ул. 9 Мая от ул. Семченко до ул. Танкистов. Это ограничение вводится в связи с работами по реконструкции тепловой сети. Её проводят по заказу ПАО «Т Плюс».





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