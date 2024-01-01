На месяц закрывается движение транспорта на участке улицы 9 Мая в Перми Поделиться Твитнуть

С 8 час. утра 29 мая до 8 час. утра 28 июня в Перми временно прекращается движение всех видов транспортных средств на участке ул. 9 Мая от ул. Семченко до ул. Танкистов. Об этом сообщили в минтрансе.

В ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края уточнили, что ограничение вводится в связи с работами по реконструкции тепловой сети. Её проводят по заказу ПАО «Т Плюс».

Объезд закрытого участка будет возможен по соседним улицам.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут», — обратились к горожанам в министерстве.

Ранее минтранс опубликовал детальные схемы объезда перекрытия ул. Карпинского в Перми и подъезда к домам и предприятиям в зоне ремонта. Ограничения введены с 25 мая и продлятся до окончания реконструкции участка ул. Карпинского — до осени 2025 года.

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