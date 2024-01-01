Опубликованы детальные схемы объезда перекрытия улицы Карпинского в Перми В минтрансе показали, как будет организован подъезд к домам и предприятиям в зоне ремонта Поделиться Твитнуть

Министерством транспорта Прикамья опубликованы схемы движения транспорта на время реконструкции ул. Карпинского в Перми. Реконструкция стартует 25 мая и завершится только к осени 2025 года.

На схеме № 1 обозначены объезды, которые придётся выполнять транспорту по направлениям «ш. Космонавтов — ул. Стахановская» и «ул. Стахановская — ш. Космонавтов». Также обозначен участок реконструкции ул. Карпинского и участок, где движение будет ограничено.

На схеме № 2 показано, как будет организован подъезд к жилым домам и предприятиям на участке по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Левченко. «Обращаем внимание, что на участке будет выполнена временная дорожная разметка, движение осуществляется в обе стороны», — сообщили в минтрансе.

На схеме № 3 обозначены направления движения машин на перекрёстке «ул. Стахановская — ул. Карпинского».

На схеме № 4 видны направления движения транспорта на перекрёстке «ш. Космонавтов — ул. Советской Армии». Чиновники обращают внимание, что дополнительно для обеспечения безопасного правого поворота с ул. Советской Армии на ш. Космонавтов обустроят направляющий островок.

В Перми с 25 мая из-за ремонта ул. Карпинского существенно изменится схема движения общественного транспорта. Уже начал работу компенсационный автобусный маршрут № 72.

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