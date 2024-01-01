Зарина Ситдикова В Перми с 25 мая из-за закрытия путепровода на улице Карпинского изменится движение транспорта Ограничения будут действовать до октября 2025 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми 25 мая начнётся масштабная реконструкция путепровода над Транссибирской магистралью, соединяющего улицы Карпинскую и Столбовую в районе выставочного центра «Пермь–Экспо». Об этом напомнили в министерстве транспорта Пермского края.

По информации ведомства, работы по реконструкции путепровода проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Первый этап проекта заключается в переустройстве коммуникаций. В ходе работ существующий сейчас большой надземный узел сетей будет перенесён под землю. Закрытия железнодорожных путей при этом не потребуется, поскольку будут применяться специальные технологии. К примеру, новый ход для теплопровода будет пробурен методом микротоннелирования. Работы планируется завершить до начала нового отопительного сезона 2024/25.

Существующий путепровод будет полностью демонтирован – на его месте возведут другой переезд с новыми фундаментом, опорами и пролётными строениями. Объект будет шире прежнего, благодаря чему число полос на автодороге увеличится с двух до шести, также здесь появится выделенная велодорожка. Завершить строительство планируется в октябре 2025 года.

Как ранее отмечали в минтрансе Прикамья, необходимость реконструкции на данном участке назрела давно, поскольку существующие габариты путепровода не справляются с трафиком транспорта, что приводит к образованию дорожных пробок.

«Кроме того, ул. Карпинского выходит в створ новой ул. Крисанова, которую по условиям госконтракта должны завершить в 2025 году. Реконструкция позволит исключить образование “бутылочного горлышка” на стыке двух магистралей и станет логичным продолжением прямой связи между центральной частью города и Индустриальным районом», – пояснили в ведомстве.

Из-за закрытия проезда на участке изменится движение автотранспорта, включая общественный. Автобусные маршруты будут перенаправлены в объезд.

В администрации Перми рассказали, что автобусный маршрут № 3 будет следовать по улицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус № 4 перенаправят на улицы Стахановскую, Чкалова, Куйбышева, Белинского и Сибирскую. Маршруты № 36 и № 59 будут следовать по ул. Стахановской и шоссе Космонавтов.

Трамвайный маршрут № 11 прекратит работу до окончания реконструкции участка. Маршрут № 5 будет перенаправлен по улицам Революции, Максима Горького и Ленина до станции Пермь II с увеличением количества вагонов на нём.

Для компенсации трамвайного сообщения организована работа маршрута № 72. Маршрут курсирует от остановки «Планета» по улицам Мира, Стахановской, шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина.

В мэрии рекомендуют для поездок в Индустриальный район выбирать маршруты, следующие по переходу Стахановская – Чкалова, где организована выделенная полоса для общественного транспорта. Это автобусы № 4, № 11, № 13, № 27 и № 62.

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