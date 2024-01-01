В Прикамье с 1 июня для школьников из многодетных семей введут бесплатные проездные Воспользоваться льготой можно будет на территории всего региона Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Для школьников из многодетных семей, которые нуждаются в мерах социальной поддержки, в Пермском крае с 1 июня вводят новую льготу. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, дети получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте, воспользовавшись электронным социальным проездным школьника.

Отмечается, что льгота действует в городских и пригородных автобусах, а также в трамваях и троллейбусах на территории всего региона. При этом она не распространяется на проезд в электричках, на водных маршрутах и междугородных автобусах.

Документ можно оформить до 1 сентября в школе, где обучается ребёнок. Для этого родителю или законному представителю нужно обратиться в учебное заведение и заполнить заявление. После 1 сентября проездной можно будет получить в любом пункте выдачи, однако его оформление в этом случае может занять до 30 дней. Список адресов можно узнать на сайте проездной-прикамье.рф.

В марте краевой парламент одобрил новые льготы, в числе которых были и меры поддержки многодетных семей. В частности, у семей появилась возможность продлить статус многодетных до момента достижения старшим ребёнком, учащимся очно, 23 лет. Также льготируется обеспечение бесплатным питанием учащихся средних профессиональных образовательных учреждений, бесплатный проезд для школьников, компенсация оплаты ЖКУ.

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