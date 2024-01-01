Алёна Бронникова Стимул для развития Депутаты краевого парламента поддержали пакет поправок в региональный бюджет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 21 марта депутаты рассмотрели поправки в региональный бюджет, а также приняли ряд законопроектов социальной направленности.

Бюджетные корректировки

Основным вопросом в повестке пленарного заседания стало внесение изменений в краевой бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Пакет поправок был сформирован правительством Пермского края по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Согласно документу значительная часть дополнительных расходов будет направлена на социальную инфраструктуру и меры поддержки.

К распределению было предложено порядка 13,6 млрд руб. остатков, сформировавшихся на счетах региона по итогам 2023 года.

Часть из них, 1,4 млрд руб., будет направлена на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы из категорий майских указов президента. На сферу здравоохранения запланированы дополнительные 3,3 млрд руб., на сферу образования — около 2 млрд руб.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, пакет поправок соответствует ключевым потребностям региона. Он отметил, что дополнительные средства станут значительным стимулом для развития социальной сферы в Пермском крае.

«Помимо инфраструктурных расходов на больницы, школы и детские сады по всему краю, регион усиливает меры поддержки прикамцев — многодетных семей, детей-сирот, а также участников специальной военной операции. Сегодня это приоритетные направления для региона и всей страны», — подчеркнул он.

Кроме того, часть средств запланирована на поддержку развития территорий, в том числе Верхнекамья и Коми-Пермяцкого округа, ещё часть — на инфраструктурные расходы, в том числе строительство и ремонт дорог.

«Сэкономленные средства, которые у нас получились по итогам 2023 года с учётом дополнительных доходов 2024 года, позволяют нам серьёзно дофинансировать практически все 14 государственных программ. Серьёзные ресурсы вкладываются в программу «Качественное здравоохранение» — с точки зрения капитального ремонта медицинских учреждений такого не было раньше», — обратил внимание первый зампредседателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.

С ним согласился первый зампредседателя комитета по бюджету Армен Гарслян. Он также отметил, что в истории Пермского края планируемая сумма средств на ремонт и благоустройство территорий учреждений здравоохранения ещё никогда не выделялась.

«Бюджет Пермского края — это живой организм, он постоянно движется в зависимости от наших возможностей. Мы живём в крае с очень стабильным бюджетом и запасом, который обес­печивают наши профильные и промышленные предприятия», — прокомментировал депутат.

В целом доходы бюджета в текущем году будут увеличены на 3,4 млрд руб., расходы — на 16,2 млрд руб. Дефицит составит 22 млрд руб. — 11% к объёму собственных доходов.

Новые меры поддержки

Депутаты также рассмотрели ряд инициатив, направленных на введение дополнительных мер поддержки многодетных семей и участников СВО. Так, в двух чтениях был поддержан проект закона о расширении мер поддержки для многодетных семей, предложенный губернатором края Дмитрием Махониным.

На сегодняшний день закон «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае» учитывает детей в возрасте до 18 лет. Изменения к нему позволят семьям продлить статус многодетных до момента достижения старшим ребёнком 23 лет. Главное условие — он должен учиться очно.

Проектом предусмотрено сохранение действую­щих мер поддержки и введение новых. Среди них — бесплатное питание для обучающихся в средних профессиональных образовательных учреждениях, бесплатный проезд для школьников, компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ.

Кроме того, губернатор предложил упростить условия бесплатного предоставления земельных участков для многодетных семей военнослужащих. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении. Во втором чтении его рассмотрят в апреле.

Согласно документу семьи смогут получать участки без учёта срока проживания на территории региона. Право на льготу сохранится в случае гибели одного или нескольких членов семьи. По действующему законодательству, чтобы получить землю, семьи должны прожить на территории Пермского края не менее пяти лет. Инициатива также предусматривает возможность получения участков в аренду на территории ЗАТО Звёздный.

«Количество тех, кто может претендовать на эту льготу, будет расти. На данный момент много людей защищают нашу страну, и эта мера поддержки будет работать на будущее. Важно, чтобы люди ощущали себя полноценными гражданами, о которых заботится государство», — подчеркнул первый заместитель председателя краевого парламента Вячеслав Григорьев.

Депутаты также приняли в двух чтениях ещё один законопроект, направленный на оказание социальной поддержки. Преференция касается расширения категории лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога.

Помимо участников СВО, служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, теперь мерой поддержки смогут воспользоваться участники спецоперации, служащие в Росгвардии, а также супруги участников СВО. Кроме того, документом предложено предоставить возможность применения льготы в течение трёх налоговых периодов независимо от даты начала участия в спецоперации.

Председатель парламентского комитета по промышленности, экономической политике и налогам Алексей Мельников отметил значимость принятия данного изменения к закону. По его словам, эта льгота является также ещё одним важным решением в рамках поддержки участников СВО.

«Эта политика была озвучена Дмитрием Николаевичем Махониным, она продолжается, и, конечно, мы её поддерживаем. Участникам СВО в Пермском крае предоставляются льготы не только по транспортному налогу, но и по другим направлениям», — отметил он.

Решение кадровых вопросов

В рамках «правительственного часа» заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева представила депутатам доклад о реализации федерального проекта «Профессионалитет». Проект позволяет осуществлять подготовку кадров в системе среднего профессионального образования с привлечением работодателей.

По словам замминистра, контрольные цифры приёма увеличиваются ежегодно: от 15,8 тыс. обучающихся в 2021 году до 16,3 тыс. в 2023-м. В планах на текущий год поднять этот показатель до 16,5 тыс. студентов. По итогам обучения трудоустраиваются более 95% выпускников СПО.

В Прикамье уже создано пять образовательно-производственных кластеров: машинострое­ние, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, химическая промышленность и металлургия. В текущем году планируется открыть ещё три: педагогика, медицина и топливно-энергетический комплекс.

Партнёрами учреждений являются крупные предприятия реального сектора экономики, которые принимают участие в разработке образовательных программ, обучении, материально-техническом оснащении, заключении целевых договоров и трудоустройстве. Среди них — АО «ОДК-Пермские моторы», птицефаб­рика «Пермская», ОАО «РЖД», АО «Метафракс Кемикалс», АО «Чусовской металлургический завод» и др. Как рассказала Наталья Зверева, на предприятия кластера трудоустраивается не менее 85% выпускников.

«В подобной синергии рождаются профессионалы, которые получают знания и компетенции в небольшие сроки по наиболее востребованным профессиям. По большому счёту, производство и образование теперь идут вместе», — отметил депутат Законодательного собрания Сергей Исаев.

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