В Кунгуре работника птицефабрики будут судить за жестокое обращение с животными Ему грозит до пяти лет лишения свободы за попытку сжечь кошек в печи Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре следователи полиции завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя, который работал на птицефабрике "Комсомольская". Мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как установили в ведомстве, в феврале 2024 года администрация птицефабрики поручила работникам отловить и вывезти с территории диких кошек. Один из сотрудников решил поместить несколько отловленных животных в картонную коробку и положить в печь для сжигания мусора. Затем мужчина поджёг мусор внутри печи и коробку с кошками, а когда пламя разгорелось, ушёл исполнять свои рабочие обязанности.

Другие сотрудники услышали крики животных и спасли их из печи. Кошки получили многочисленные ожоги, поэтому четвероногих отвезли в пермскую ветлечебницу.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Полиция направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от трёх до пяти лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

Напомним, в марте на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгурском округе Пермского края один из работников, выполняя распоряжение руководителя очистить территорию птицефабрики от бездомных кошек, воспринял эти слова буквально и решил сжечь четвероногих заживо. Об инциденте сначала сообщили зоозащитники, а затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

После происшествия пермяки сорганизовались и начали приносить в ветклинику лекарства и еду. Забота неравнодушных людей и ветеринаров сделала своё дело: кошки быстро пошли на поправку, а потом нашли новых хозяев.

Позже директор птицефабрики Игорь Бельков заявил, что был шокирован новостью об этом происшествии. Работника-живодёра сразу уволили. На предприятии также прошла проверка, в рамках которой факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек был подтверждён. При этом на предприятии подчеркнули, что животные живы и находятся на реабилитации в приюте. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает другую помощь приюту.

В мае стало известно, что двум животным, которых спасли из печи, кота Феникса и кошку Удачу, нашли новых хозяев и дом. Феникса приютила пермячка, а за Удачей приехали из Ивановской области.

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