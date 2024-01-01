В Пермском крае спасённые из горящей печи кошки обрели дом Одно животное забрал житель Ивановской области, который специально приехал в наш регион Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "Рифей"

Двум животных, которых спасли из печи на птицефабрике «Комсомольская», кота Феникса и кошку Удачу, нашли новых хозяев и дом. Феникса приютила пермячка, а за Удачей приехали из Ивановской области. Об этом сообщает «Рифей».

Как рассказал новый хозяин Удачи Максим Зинов из города Кинешма Ивановской области, однажды он сидел в интернете, и в ленте наткнулся на информацию по поводу кошки Удачи, которую как раз привезли в ветклинику после жуткого происшествия. Преодолев 1100 км пути, мужчина добрался до Пермского края.

Удача и Феникс попали в ветклинику с ожогами дыхательных путей и с серьёзно пострадавшими конечностями. Пламя также сильно подпалило им шерсть. Феникс уже закончил лечение и переехал к новой хозяйке из Перми. Кошка Удача получила более серьёзные травмы и оставалась на лечении в клинике. Сейчас она отправится в новый дом в Кинешме.

Кошка прошла полный курс вакцинации, и у неё начали отрастать усы и полностью зажили лапки.

По словам Раисы Отавиной, управляющей ветеринарной клиникой, в которой лечились пострадавшие животные, у Удачи остался небольшой дефект под глазами, поскольку там была достаточно большая зона поражения.

«Все мы очень рады, что она в хорошее место уезжает, к хорошим людям, что они теперь будут заботиться и будет у нас Удача домашней», — пояснила она.

Напомним, в марте на птицефабрике «Комсомольская» в Кунгурском округе Пермского края один из работников, выполняя распоряжение руководителя очистить территорию птицефабрики от бездомных кошек, воспринял эти слова буквально и решил сжечь четвероногих заживо. Об инциденте сначала сообщили зоозащитники, а затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

После происществия пермяки сразу сорганизовались и начали приносить в ветклинику лекарства и еду. Забота неравнодушных людей и ветеринаров сделали своё дело: кошки быстро пошли на поправку, а потом нашли новых хозяев и дом.

Позже директор птицефабрики Игорь Бельков прокомментировал инцидент, который произошёл на предприятии. Он сказал, что был шокирован новостью об этом происшествии. Работника-живодёра уволили. На предприятии также прошла проверка, в рамках которой факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек был подтверждён. При этом на предприятии подчеркнули, что животные живы и находятся на реабилитации в приюте. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает другую помощь приюту, в частности, купило корм.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.