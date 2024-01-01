Прокуратура начала проверку сообщений о сжигании кошек заживо в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кунгура Пермского края начала проверку сообщений о сжигании кошек на птицефабрике «Комсомольская». Как сообщили в надзорном органе "Новому компаньону", «первично факты подтвердились».

Заявления в прокуратуру написали местные жители, к разбирательствам привлечена полиция. Правоохранительные органы должны дать оценку действиям виновных лиц, которым грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также крупный штраф или даже исправительные работы.

Ранее о происшествии журналистам Properm.ru сообщили представители зоозащитной организации «Дозор». Они рассказали, что на территории и в цехах птицефабрики живут кошки, которые в последнее время расплодились. Новое руководство предприятия приказало избавиться от четвероногих. И тогда кошек стали сжигать в печи. Несколько особей уже умертвили.

«Двоих удалось вытащить прямо из огня: работницы услышали вопли, прибежали и открыли печку, откуда выскочили ещё живые животные», — пишет портал.

Сейчас пострадавших животных перевозят в клинику «Муркот».

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