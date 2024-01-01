Руководитель птицефабрики в Прикамье шокирован сжиганием кошек заживо «Подобным людям не место среди наших сотрудников», — завил директор Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском округе Пермского края Игорь Бельков официально прокомментировал инцидент, который произошёл на предприятии в марте этого года. Выполняя распоряжение руководителя очистить территорию птицефабрики от бездомных кошек, один из сотрудников решил их сжечь заживо. Об этом инциденте сначала сообщили зоозащитники, затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

На предприятии также прошла проверка, в рамках которой факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек был подтверждён. Виновный уволен. При этом на предприятии подчеркнули, что животные живы и находятся на реабилитации в приюте. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает другую помощь приюту, в частности, купило корм.

«У многих из нас дома есть домашние животные, в том числе кошки, и никто даже подумать не мог, что подобное может произойти», — сообщил Игорь Бельков. Он подтвердил, что распоряжение очистить территорию от животных было, но — передачей их в приюты.

«Новость о том, что кто-то решил нанести вред животным, стала для нас громом среди ясного неба. Подобным людям не место среди наших сотрудников. По результатам служебной проверки причастное к этому лицо понесёт наказание в рамках заведённого уголовного дела. Кроме того, все сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций, а контроль за соблюдением правил будет усилен», — пообещал Бельков.

"Комсомольская птицефабрика" — лидирующий производитель товарного яйца на Урале. Производственные мощности составляют 650 млн шт. товарного яйца в год. Продукция поставляется в 20 субъектов РФ.

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