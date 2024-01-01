Максим Артамонов В Пермском крае полиция возбудила уголовное дело о сжигании на птицефабрике кошек Виновным придётся ответить за жестокое обращение с животными Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе краевого главка сообщили, что сотрудники полиции провели проверку на птицефабрике «Комсомольская» под Кунгуром, где предположительно сжигали в печи бездомных кошек. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение в отношении нескольких животных).

Сейчас по этому делу ведётся следствие.

В ведомстве отметили, что 4 марта в отдел полиции Кунгура сразу поступило несколько заявлений от местных жителей. Они и сообщили о происшествии на птицефабрике.

Как ранее писал «Новый компаньон», об инциденте стало известно на прошлой неделе от волонтёров. Сообщалось, что якобы новое руководство предприятия приказало избавиться от четвероногих. Один из сотрудников, который сейчас уже уволен, воспринял эти слова буквально и умертвил несколько особей, бросив их в печь.

Выживших животных начали перевозить в клинику «Муркот». Им ищут хозяев.

По факту инцидента прокуратура Кунгура начала проверку. В надзорном органе сообщили, что «первично факты подтвердились».

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