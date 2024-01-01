Максим Артамонов Спасённым на птицефабрике в Прикамье кошкам требуется дом Волонтёры ищут для животных новых хозяев Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Координаторы центра реабилитации бездомных животных «Дозор» обратились к жителям Прикамья по поводу спасённых на птицефабрике «Комсомольская» кошек. Волонтёры смогли поймать и вывезти ещё семерых животных, и сейчас котам и кошкам нужна передержка либо новый дом. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на центр реабилитации.

У животных разное состояние, но в реабилитационном центре всех их обработали от паразитов и готовы предоставить корм и лоток для содержания.

Те, кто готов взять себе животных, могут позвонить куратору центра Елене: 8-902-832-832-6.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе стало известно, что на птицефабрике «Комсомольская» под Кунгуром заживо сжигали кошек, которые жили на территории предприятия. Якобы новое руководство предприятия приказало избавиться от четвероногих. Один из сотрудников, который сейчас уже уволен, воспринял эти слова буквально и умертвил несколько особей, бросив их в печь.

Выживших животных перевозят в клинику «Муркот».

По факту инцидента прокуратура Кунгура начала проверку. В надзорном органе «Новому компаньону» сообщили, что «первично факты подтвердились».

Правоохранительные органы должны дать оценку действиям виновных лиц, которым грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», а также крупный штраф или даже исправительные работы.

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