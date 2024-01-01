Экс-председатель правления Экопромбанка Андрей Туев освободился по УДО Суд удовлетворил его ходатайство 27 мая Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми 27 мая рассмотрел ходатайство экс-председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что Туев отбыл более половины назначенного судом срока, полностью уплатил штраф в 300 тыс. руб., исполнительных листов не имеет. Кроме того, администрация колонии, где он работает кухонным рабочим бригады пищеблока, дала ему положительную характеристику, бывший председатель правления Экопромбанка был три раза поощрён за добросовестное отношение к труду, взысканий не имеет.

«Несмотря на то что Туев не возместил причинённый ущерб, суд счёл возможным удовлетворить ходатайство осуждённого, поскольку сохраняет своё действие арест, наложенный приговором суда на денежные средства и автомобиль виновного. Решение по иску представителя потерпевшего, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, не принято, что создает Туеву препятствия по возмещению ущерба», — отметили в суде.

Таким образом, Туев условно-досрочно освобождён от отбывания оставшегося наказания сроком на два года и 11 дней. На него возложены обязанности, неисполнение которых может повлечь отмену данной меры. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, в 2022 году Ленинский райсуд Перми отправил Андрея Туева на семь лет в колонию общего режима. По данным следствия, в 2013 году председатель правления банка, действуя из корыстных побуждений, выдал компании ООО «Рейс» кредит без обеспечения, зная о недобросовестном исполнении организацией обязательств по ранее заключённым договорам. В результате было похищено около 250 млн руб.

Помимо этого, в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денежных средств в рамках кредитного договора на 260 млн руб., Туев вывел из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате ООО не исполнило обязательства перед банком, а кредитная компания обанкротилась.

Бывший руководитель банка скрылся от органов предварительного расследования за пределами России и в августе 2016 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его местонахождение было установлено, и по требованию Генпрокуратуры в 2021 году он был экстрадирован в Россию из Республики Кипр.

Туев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. и лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в банковской сфере.

Добавим следующее: в апреле 2022 года суд привлёк к субсидиарной ответственности Петра Кондрашёва. Потенциальная сумма составляла 4,1 млрд руб. Осенью 2023 года жена Туева, бывшая начальница казначейства Экопромбанка Татьяна Мазука, была признана банкротом. В 2019 году экс-депутату краевого парламента и экс-председателю наблюдательного совета банка Владимиру Нелюбину суд вынес приговор за мошенничество в особо крупном размере. Его приговорили к шести годам и трём месяцам лишения свободы, осенью 2023-го года он освободился из колонии по УДО. Кроме того, в феврале суд признал незаконным бездействие «Агентства по страхованию вкладов», которое выполняет функции конкурсного управляющего банка, в рамках дела о банкротстве организации.

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