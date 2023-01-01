Максим Артамонов Бывший депутат Заксобрания Пермского края Владимир Нелюбин вышел по УДО В 2019 году его осудили за хищение более 200 миллионов рублей у Экопромбанка Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Игорь Катаев

Экс-депутат регионального парламента и бывший председатель наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» Владимир Нелюбин освободился из колонии в Ростовской области. Сейчас он находится в Перми. Об этом сообщил источник «Нового компаньона».

Информацию об условно-досрочном освобождении (УДО) Нелюбина подтвердили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону. Решение было принято 5 сентября, пояснили в суде.

Ранее сообщалось, что 11 июля 2023 года производство по ходатайству об УДО в отношении Нелюбина было прекращено. Причины не пояснялись.

Приговор в отношении Нелюбина был вынесен в мае 2019 года. Тогда Ленинский суд Перми приговорил его к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

9 декабря прошлого года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство заключённого Владимира Нелюбина, отбывающего наказание в колонии Ростовской области, об УДО. Нелюбин должен был выйти на свободу 20 декабря. Однако прокуратура внесла представление, и Ростовский областной суд 6 февраля отменил решение об УДО.

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