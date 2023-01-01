Суд отменил рассмотрение ходатайства пермского экс-депутата Владимира Нелюбина об УДО Производство по материалу прекращено Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону 11 июля прекращено производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Заксобрания Пермского края и экс-председателя наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Информация об этом опубликована в картотеке суда, причины не указываются.

Напомним, в мае 2019 года Ленинский суд Перми приговорил Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

9 декабря прошлого года Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство заключённого Владимира Нелюбина, отбывающего наказание в колонии Ростовской области, об УДО. Нелюбин должен был выйти на свободу 20 декабря. Однако прокуратура внесла представление, и Ростовский областной суд 6 февраля отменил решение об условно-досрочном освобождении (УДО).

В июне в Железнодорожный райсуд было подано новое ходатайство об УДО.

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